Perceptive AI, FIFA und Gwen Stefani: Wir fassen die Lenovo-Tech-Welt auf der CES 2026 zusammen

Während ich dies schreibe, habe ich gerade die Las Vegas Sphere und Lenovo s Tech World Präsentation auf der CES hinter mir gelassen. Während der Tech-Riese bisher einige coole Sachen vorgestellt hat, wie zum Beispiel einen Laptop, den man zusammenrollen kann, war es hier der Punkt, an dem er seine Treffer zeigte. Neue Produktankündigungen kamen dicht und schnell, beworben von Gastrednern aus allen Bereichen der Tech-Welt und anderswo. Es fühlte sich ein wenig so an, als hätte Lenovo CEO Yang Yuanqing an bestimmten Stellen Notizen von Geoff Keighley gemacht, komplett mit den Augen auf den Teleprompter vor ihnen gerichtet, bereit, über das nächste spannende Thema zu sprechen.

Und oh Mann, da waren einige aufregende Dinge. Wir werden hier nicht in chronologischer Reihenfolge vorgehen, da die gesamte Präsentation von intelligenterer KI handelte, die für dich gebaut wurde (damit bedeutet Lenovo alle uns Nicht-Techniker). Es fühlt sich also nur fair an, dass wir stattdessen direkt zu Qira, Lenovo s KI-Modell springen, das versucht, sowohl andere Chatbots oder Agenten zu übertreffen als auch mit ihnen zusammenzuarbeiten, wie Lenovo Vertreter sie immer wieder genannt haben. Im Grunde ist der Ansatz bei Qira, dass dieser KI-Bot viel besser auf dich und deine Persönlichkeit abgestimmt ist. Yuanqing bezeichnete es einmal als deinen späteren "KI-Zwilling", weil Qira das, was es über dich erfährt, speichert. Es ist aufmerksam und hilft, die Informationen zu verstehen, die du brauchst, und wie du sie präsentiert haben möchtest. Qira sah in der gezeigten Demo beeindruckend aus, wo wir sehen, wie es E-Mails formuliert, Benachrichtigungen zusammenfasst und wie ein rechter Roboter hilft. Dennoch ist etwas leicht Unheimliches an seiner Wahrnehmungsnatur, zumindest nach dem, was wir gesehen haben.

Qira funktioniert mit Lenovo Geräten, Motorola Handys und könnte bald auf 1 Milliarde Geräte ausgerollt werden. Lenovo s massive KI-Erweiterung hört hier nicht auf, denn es wurde bereits früher in der Show angekündigt, dass sie sich mit Nvidia zusammentun wird, um einige KI-"Gigafabriken" zu erschaffen, und Microsoft Copilot werden künftig in Motorola Geräte eingeführt und werden im Gegenzug Microsoft Qira unterstützen. Es gibt viel Zusammenarbeit in der Zukunft von Lenovo, was wohl so ist, als würde man zusehen, wie die Technik Avengers zusammenkommt, wenn man KI liebt.

Während Qira und KI den Großteil der großen Ankündigungen in der Show ausmachten, ist Lenovo ein riesiges Unternehmen, also haben sie natürlich auch andere spannende Dinge enthüllt. Lenovo und Intel kündigten an, dass sie eine Partnerschaft eingehen, um einige neue Aura PCs zu entwickeln. AMD und Lenovo arbeiten zusammen, damit letzterer zuerst Zugang zu einigen der neuesten Technologien des Ersteren erhält. Snapdragon und Lenovo entwickeln einen Prototyp-Anhänger, der alles aufzeichnet, was man später in Qira einspeisen soll (mit eurer Erlaubnis, wie uns ständig erinnert wurde). Oh, es gibt auch eine Sonderedition Motorola für die FIFA 26 World Cup, die durch Lenovo ergänzt wird, das eine Reihe von KI-Funktionen für die Übertragung des Events hinzufügt, darunter CGI-Versionen von Spielern, damit Schiedsrichter schneller Abseitsentscheidungen treffen können.

Selbst wenn wir über Kollaborationen hinausgehen, gab es viel in dieser Show (und ein Gwen-Stefani-Konzert, das sie abrundete). Motorola taucht seine Mototoes endlich in faltbare Modelle ein, und wir müssen sehen, welchen Boden der Motorola Fold erzielen kann, wenn er in einem immer größer werdenden Markt landet. Für Spieler ist ein neues Lenovo Legion Pro 7i mit einer FIFA-Sonderedition ebenfalls in Planung, und es gibt All-in-One-PCs in den Klassen Yoga und ThinkCentre. Gamer standen nicht ganz im Mittelpunkt dieser Präsentation, da es in erster Linie darum ging, die Technologie zu entwickeln, die beweist, dass sich die Wette auf KI gelohnt hat.

Ansonsten wurde viel über Server gesprochen, ein kurzer Auftritt eines Roboterhundes und genau die richtige Menge peinlicher Pausen und gescheiterter Gags. Alles in allem eine wirklich solide Präsentation von Lenovo und eine Erinnerung daran, dass dieses Unternehmen, auch wenn wir seine Bedeutung manchmal vergessen, aus gutem Grund einer der größten Namen in der Tech-Branche ist. Lenovo stellt ein Drittel der Supercomputer der Welt her. Es treibt viele der Arbeitsplätze an, die unsere Lieblingssportarten und -events reibungslos gestalten, einschließlich des Las Vegas Sphere selbst. Einerseits ist das unglaublich beeindruckend. Andererseits legt das viel Macht in Lenovo s Hände. Das ist seit vielen Jahren so, aber wenn Qira der Erfolg ist, den Lenovo will, könnte das Unternehmen noch weiter an die Spitze der globalen Technologieskala katapultieren. Als KI-Skeptiker kann ich nicht sagen, dass ich von Qira und seinem kurzen Erscheinen vollständig überzeugt war, aber ich habe auch nicht mit den Augen gerollt, und ich denke, wenn es so gut ist, wie es sein will, könnte es vielen Leuten bald viel Ärger ersparen.

