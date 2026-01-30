Pepsi startet die Cola-Kriege mit einer neuen Super-Bowl-Werbung neu

HQ

Krieg. Krieg ändert sich nie. Wir hätten denken können, es sei vorbei. Dass Pepsi glücklich war, auf dem zweiten Platz zu stehen, während Coca-Cola die Weltmeisterschaft beanspruchte. Wie falsch wir lagen. Bald wird das Sprudel wieder fließen. Schlachtfelder werden von der zuckerhaltigen Ichor von Tausenden von Dosen, Flaschen und Gläsern gezeichnet, die sinnlos in sinnloser Gewalt zerstört wurden. Begonnen haben die Cola-Kriege.

Pepsis neue Werbung zeigt das berühmte Coca-Cola Eisbären-Maskottchen. Es beginnt damit, dass der Bär Pepsi und Cola probiert und Pepsi als bevorzugtes Getränk auswählt. Anschließend geht es zu einer Therapeutin, gespielt von Taika Waititi, bevor sie erkennt, dass das Leben bei Pepsi viel besser ist.

Es ist eine ziemlich unterhaltsame Werbung, mit einer Anspielung auf den Coldplay-Betrugsskandal vom letzten Jahr. Es gibt einige Spekulationen, dass der CGI-Bär mit KI gebaut wurde, aber bisher wurde zum Zeitpunkt des Schreibens kein schlüssiger Beweis gefunden.

Werbung:

Bevorzugst du Coke oder Pepsi?