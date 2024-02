Pepper Grinder erscheint nächsten Monat

HQ

Wenn Sie den Namen Devolver Digital an ein Spiel angehängt sehen, wissen Sie normalerweise, dass dies bedeutet, dass es etwas Interessantes sein wird. Der Publisher hat eine sehr gute Bilanz bei der Auswahl und Unterstützung aufregender und vielversprechender Indie-Spiele, und genau das wollen sie mit dem kommenden Pepper Grinder tun.

Es handelt sich um einen rasanten Piraten-Plattformer, der vom alleinigen Entwickler Ahr Ech stammt und in dem die Spieler " eine Schatzsucherin namens Pepper spielen, die ihren Bohrer Grinder benutzt, um durch die Erde zu schwimmen wie ein Delfin durch das Wasser."

Pepper Grinder erzählt eine Geschichte, in der Pepper an einem fernen und fremden Ufer angespült wird, nachdem ein Sturm ihr Schiff in Stücke gerissen hat. Als ob das nicht schon Pech genug wäre, taucht kurz darauf eine Bande von Narwal-ähnlichen Kreaturen, die als die Narlinge bekannt sind, auf und stiehlt Pepper s Schatz, so dass sie die Aufgabe hat, sie zu jagen und ihre Beute zurückzufordern.

Dieser Plattformer erscheint am 28. März 2024 sowohl für PC als auch für Switch, und du kannst dir unten den neuesten Trailer zum Spiel ansehen.