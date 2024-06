Pepper Grinder erscheint im August für PlayStation und Xbox, mit einer physischen Veröffentlichung im Oktober

HQ

Pepper Grinder war Anfang des Jahres einer der am meisten erwarteten Indie-Spiele, als er für PC, Nintendo Switch und Mobilgeräte erschien, obwohl wir ihn nicht überzeugt hatten, als wir ihn testeten.

Es gab jedoch immer noch eine Nachfrage nach diesem Jump'n'Run-Abenteuer, in dem der Protagonist Löcher bohrt, durch die er durch die Levels rasen kann. Und jetzt wurde bestätigt, dass es am 6. August für Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird.

Darüber hinaus können Nintendo Switch-Spieler, die es nicht haben, und PS5-Benutzer ein paar Monate später, am 4. Oktober,, eine physische Edition in die Hände bekommen.

Bereit für eine gute Pepper Grinder Lochsitzung? Werden Sie es auf den neuen Plattformen ausprobieren?