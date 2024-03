HQ

Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass Spiele riesige Giganten sind, die zig Stunden deiner Zeit in Anspruch nehmen, dass mich alles, was in einer Sitzung erledigt werden kann, oft schockiert. Genau dieses Gefühl habe ich mit dem Pepper Grinder von Entwickler Ahr Ech bekommen, denn dieser actiongeladene 2D-Plattformer ist definitiv kein Spiel, das einen lange beschäftigen wird, nicht, dass das eine schlechte Sache wäre.

Bevor ich auf die komplizierteren Details dieses Spiels eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass Pepper Grinder für ein neues Spiel "billig" ist. Es ist ein Indie-Debüttitel, der seine Länge kennt, weshalb er dich nur etwa 14 £ kostet. Es ist genau dieser niedrigere Preis, der meine Aufmerksamkeit von der Größe dieses Spiels ablenkt, denn wenn Sie ein echter Vervollständiger sind, der jedes mögliche Kästchen ankreuzen möchte, werden Sie wahrscheinlich in der Lage sein, Pepper Grinder in etwa fünf oder sechs Stunden von Ihrer Liste zu streichen. Sicher, es gibt andere "billige" Spiele, die deutlich mehr Stunden Spielzeit bieten, aber ich denke, dieser Preis funktioniert, da sich jeder niedrigere Preis wie ein Schnäppchen anfühlen würde, was, um ehrlich zu sein, nicht das ist, was ein Entwickler zum Start will. Aber genug von Größe und Preis.

Pepper Grinder ist ein eher traditioneller Plattformer, der ein wenig Würze in Form einer Bohrmechanik hinzufügt, die es dem Protagonisten (Pepper ) ermöglicht, im Wesentlichen durch die Erde zu schwimmen. Es ist eine Mechanik, die nicht ganz einfach zu meistern ist, aber eine, die viel zusätzliche Tiefe bietet, während sie ziemlich einfach zu erlernen und zu verstehen ist. Dieses Spiel ist nicht kompliziert, es versucht nicht, dich mit bizarren und ungewöhnlichen Gameplay-Systemen zu testen, es ist alles sehr einfach, aber es ist schnelllebig, was bedeutet, dass du schnelle Reflexe brauchst, um dich durch die Levels zu arbeiten, ohne respawnen zu müssen.

Die Levels sind auch größtenteils gut gestaltet, mit vielen Elementen und Stufen, die deine Geduld auf die Probe stellen, sowie ein paar Geheimnissen und schlecht versteckten Ecken, die du auf dem Weg finden kannst. Dies ist kein Mario-Plattformer mit Geheimnissen an fast jeder Ecke, von denen man über den Tellerrand hinausschauen muss, um sie zu entdecken, stattdessen sind die versteckten Bereiche oft klar und leicht zu erkennen, und daher sind auch die sammelbaren Medaillen (denken Sie an Wonder Tokens von Super Mario Bros. Wonder ) leicht zu finden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie leicht zu erlernen sind, da sich viele hinter herausfordernden Plattformabschnitten befinden, die deine Bohrfähigkeiten auf die Probe stellen. Ich denke, Pepper Grinder hätte beim Leveldesign mehr Risiken eingehen können, um den Spieler von den ausgetretenen Pfaden wegzudrängen und intuitiv zu erkunden, aber ich verstehe, dass es in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad und den zugänglichen Spaß ein bisschen auf Messers Schneide steht.

Zu den sammelbaren Marken kommt eine Reihe von Edelsteinen hinzu, die im Laufe des Levels erworben werden können und dann als Währung verwendet werden können, um Aufkleber und sogar temporäre Gesundheit in den Ladenzentren während des Spiels zu kaufen, sowie die Möglichkeit, erworbene Marken für kosmetische Gegenstände und sogar Schlüssel auszugeben, um versteckte Levels freizuschalten.

Um meinen vorherigen Punkt über die Länge aufzugreifen: Pepper Grinder besteht nur aus vier Welten, von denen jede etwa fünf Ebenen umfasst. Die Levels sind einzigartig und stellen einzigartige Herausforderungen dar, wobei jede Welt sogar ein Boss-Level bietet, in dem du den Gesundheitsbalken eines Gegners verringern musst, während du seinen Spezialangriffsketten ausweichst. Diese machen Spaß, sind aber nie massiv anspruchsvoll und können in der Regel in ein paar Minuten überwunden werden. Der Kampf ist in diesem Spiel nicht wirklich von Interesse, da du die meiste Zeit deine Bohrbewegung nutzen wirst, um Feinde zu verletzen oder ihnen auszuweichen, und jedes Mal, wenn ein Kampf erforderlich ist, kann es sich etwas klobig anfühlen, mit Gegnern mit schwer einzuschätzenden Angriffsstilen und sehr begrenzter Komplexität an dieser Front. Die Zeiten, in denen spezielle Systeme wie eine Minigun oder ein Mech-Anzug eingebaut werden, wirken Wunder, um die Vertrautheit aufzubrechen, aber diese Zeiten lenken das Spiel auch von dem ab, was es am besten kann: dem Super Meat Boy -artigen, herausfordernden Plattforming.

Pepper Grinder ist in vielerlei Hinsicht ein traditionelles Jump'n'Run. Im Laufe des Spiels gibt es mehrere Elemente, die sich vertraut anfühlen, und obwohl das nicht unbedingt eine schlechte Sache ist, gewinnt das Spiel wahrscheinlich keine Preise für Originalität, die über seine Bohrmechanik hinausgeht. Außerdem gewinnt Pepper Grinder absolut null Preise für seine Erzähl- und Story-Elemente, da dieser Titel im Grunde keine Bedeutung hat. Die Idee ist, dass Pepper nach einem Schiffbruch in einem fernen Land angespült wird und kurz darauf einige hässliche Kreaturen ihre Beutekiste stehlen, was sie auf eine Rachemission führt, um das zurückzuerlangen, was ihr gehörte. Das war's, und das alles wird innerhalb der ersten paar Minuten kommuniziert. Danach gibt es im Grunde keine nennenswerten und fesselnden Entwicklungen in der Handlung, was bedeutet, dass Pepper Grinder es versäumt, vorzustellen und darzulegen, wer der andere Drill-schwingende Charakter ist und wer der große-böse ultimative Boss des Spiels ist und warum wir ihn fürchten sollten.

Sicher, der Grafikstil bietet eine lebendige und hübsche Reihe von pixeligen Biomen, und die Tatsache, dass es auch Zeitrennenmissionen gibt, bedeutet, dass man etwas hat, das man zurückgehen und abschließen kann, aber ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass dieses Spiel von ein paar zusätzlichen Welten hätte profitieren können, durch die man sich durcharbeiten muss, und ein wenig Betonung auf Erzählung und Geschichtenerzählen, um dem Spieler zu helfen, sich mehr zu verbinden und einzutauchen in der Welt, die der Entwickler so liebevoll gestaltet hat.

Aus diesen Gründen befinde ich mich mit Pepper Grinder in einer Sackgasse. Ich glaube nicht, dass die Länge das größte Problem ist, aber es ist definitiv etwas, das auffällt, wenn es dem Spiel an Erzählung, Weltenbau und komplexem Leveldesign mangelt, das den Spieler zum Erkunden auffordert. Es ist ein bisschen schade, dass Pepper Grinder nicht landet, denn es gibt hier brillante Elemente, und das Bohr-Plattforming, die Bosskämpfe, die Art Direction und die Welt, die Ahr Ech geschaffen hat, sind alle fantastisch, es braucht nur das kleine Extra, um es von gut zu etwas Großartigem zu machen.