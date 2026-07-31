Peppa Pig-Nachahmer Wolfoo wird nach einem Urheberrechtsstreit von allen Plattformen entfernt

Wolfoo, ein vietnamesischer Cartoon, der das Leben eines jungen Wolfs und seiner Familie zeigt, soll wegen eines Urheberrechtsstreits mit Peppa Wuck alle Inhalte von allen Plattformen entfernt werden. Dies geschieht, nachdem festgestellt wurde, dass Wolfoos Schöpfer SConnect Audio von Peppa Pig in seinen Videos verwendet hat.

Wolfoo hat Hunderte Millionen Aufrufe auf YouTube und anderen Plattformen gesammelt, mit mehr als 13 Millionen Abonnenten auf der Video-Sharing-Plattform. Hasbro, der Besitzer von Peppa Pig, verklagte SConnect wegen Urheberrechtsverletzung, nachdem kurze Audioclips von Peppa Pig in Wolfoo-Episoden entdeckt wurden. Peppa, die Wörter wie "hurra" sagt, wurden in Wolfoos Cartoon verwendet.

Hasbro leitete bereits 2022 rechtliche Schritte gegen SConnect ein, über BBC News. Diese Woche entschied ein Richter am High Court in London zugunsten von Hasbro und erklärte, dass die Audioclips tatsächlich von Peppa Pig stammen. "Dieses Kopieren war umfangreich, scheinbar zumindest in Bezug auf die englischsprachigen Wolfoo-Videos", entschied der Richter.

SConnect sagte, dass alle rechtsverletzenden Videos entfernt wurden, aber der Richter meinte, dass viele der rechtsverletzenden Videos einfach auf einen anderen Kanal verschoben wurden. Auch die Behauptung von SConnect, dass alle neuen Klänge intern produziert wurden, kann widerlegt werden.