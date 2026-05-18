Pep Guardiola steht kurz davor, Manchester City zu verlassen, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat

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Pep Guardiola steht laut mehreren englischen Medien kurz davor, seine Karriere bei Manchester City zu beenden. Die Nachricht ist nicht völlig überraschend, da monatelang gemunkelt wurde, dass er eher früher als später gehen würde, aber es war dennoch ein Schock für die Manchester City-Fans, nur wenige Tage nach dem Gewinn eines weiteren Pokals, das FA-Cup-Finale, in dem sie Chelsea besiegten... und auch als Überraschung für den Verein, der laut BBC Sport weiterhin einen Vertrag mit Guardiola für die nächste Saison hat und "hofft", dass er weiterhin Trainer bleiben wird.

Die Informationen, die weder vom Verein noch vom 55-jährigen Trainer bestätigt wurden, stammen von Quellen innerhalb des Vereins, vom Personal bis zu den Spielern, die mit seinem Abgang nach dem letzten Saisonspiel gegen Aston Villa am Sonntag rechnen, wo er wahrscheinlich eine Tribut erhalten wird, unabhängig davon, ob sie die Liga gewinnen oder nicht.

Guardiola verließ Manchester City nach zehn Jahren und 20 Trophäen, darunter sechs Premier-League-Titel, die Champions League, drei FA-Cups und fünf EFL-Pokale.

Enzo Maresca nach Manchester City, Guardiola nach Italien?

BBC Sport fügt hinzu, dass Enzo Maresca, der Anfang dieser Saison von Chelsea entlassen wurde und unter Guardiola bei City gearbeitet hat, der Favorit für seine Nachfolge ist. Guardiola wurde gelegentlich mit der italienischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, die nach der WM-Katastrophe nach einem neuen Trainer suchte.

In Interviews letzte Woche deutete Guardiola an, dass er noch ein weiteres Jahr beim Verein bleiben und seinen Vertrag erfüllen werde, was eine drastische und plötzliche Änderung darstellt, mit kaum genug Zeit, damit Verein und Spieler mental auf den Abgang eines der größten Fußballtrainer aller Zeiten vorbereiten können, während er gleichzeitig um den Premier-League-Titel kämpft: nach Arsenals Sieg gegen Burnley am Montag muss City die letzten beiden Spiele am Dienstag und Sonntag gewinnen und auf einen Ausrutscher der Rivalen hoffen.