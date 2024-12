Pep Guardiola reagiert auf die "Werde morgens entlassen"-Sprechchöre an der Anfield Road

HQ

Pep Guardiolas Albtraum geht weiter: Manchester City verlor sein viertes SpielPremier League in Folge und sieht seine Chancen auf den Titel schwinden, nachdem Liverpool seinen Vorsprung auf 11 Punkte ausgebaut hat.

Cody Gakpo eröffnete nach 12 Minuten die Anzeigetafel, aber Manchester City hatte Mühe, zu reagieren. Nur zwei wirkungslose Torschüsse und Fehler, die Liverpool hätte nutzen können, um die Führung auszubauen. Das zweite Tor fiel schließlich per Elfmeter, den Salah im Gegensatz zum vergangenen Mittwoch nicht verpasste.

"Du wirst morgens entlassen", skandiert Anfield

Wie es in letzter Zeit bei Guardiola bei seinen Auswärtsspielen üblich war, skandierten die Zuschauer "Du wirst morgens entlassen" zu einem Guardiola, der mit sechs Niederlagen und einem (unglaublich unerwarteten) Remis in Folge seine bisher schlechteste Erfolgsbilanz als Trainer ausbaut.

Guardiola antwortete mit einem halben Lächeln, indem er sechs Finger hob und damit die sechs Premier League Titel signalisierte, die er mit Manchester City gewonnen hat, vier davon in Folge, von 2021 bis 2024.

Später, in SkySports, zeigte er sich enttäuscht von den Liverpool-Fans. "Ich habe es von den Leuten aus Liverpool nicht erwartet, aber es ist in Ordnung, es ist Teil des Spiels und ich verstehe es vollkommen. Wir haben unglaubliche Kämpfe zusammen gehabt. Ich habe Respekt vor ihnen."

Er fügte hinzu: "Vielleicht hätten sie es in der Vergangenheit singen sollen."

Trotz allem zeigte sich Manchester City zuversichtlich in Peps Vision und verlängerte seinen Vertrag, was ihm mindestens eine weitere Chance gab, sich nach dieser Pechsträhne zu rehabilitieren, die sie bereits den EFL Cup (City verlor letzten Monat gegen Tottenham) und wahrscheinlich die Premier League gekostet hat, da sie derzeit Fünfter in der Tabelle sind. Chelsea und Arsenal liegen neun Punkte hinter der Mannschaft von Arne Slot.