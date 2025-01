Pep Guardiola erklärt seinen "hektischen" Umgang mit Torhüter Ortega nach zwei Gegentoren in zehn Minuten

HQ

Manchester City kann die Serie der schlechten Ergebnisse nicht überwinden... und Pech. Nach zwei Siegen in Folge in der Premier League und sogar einem 8:0 Als Guardiola im FA Cup gegen den Drittligisten Salford unterlag, fand er sich mit der traurigen Realität dieser Saison wieder: vom 2:0 in der 80. Minute gegen Brenftford bis zum 2:2 in der 92. Minute.

Phil Foden traf zweimal, aber Brentford, Zehnter der Premier League, antwortete mit zwei Toren von Yoane Wissa und Christian Norgaard. Stefan Ortega, der von Ederson zum Stammtorhüter bei Manchester City gekürt wurde, musste zwei Rückschläge hinnehmen. Guardiola hat jedoch nur Gutes über ihn zu sagen... Trotz eines viralen Videos, in dem der katalanische Trainer zu emotional wird.

Optus Sport veröffentlichte ein Video, in dem Guardiola sehr überschwänglich mit Ortega spricht, ihn umarmt, schüttelt und anschreit. Sie verstanden, dass Guardiola auf ihn einschlug, während Guardiola in Wirklichkeit versuchte, ihn aufzumuntern, weil er sich nach zwei Gegentoren schuldig fühlte.

Das sagte er zumindest in der Pressekonferenz nach dem Spiel, als er gefragt wurde, was er mit den Spielern, Ortega und auch Gyardiol, direkt nach dem Schlusspfiff besprochen habe. "Wie gut er gespielt hat. Er hat ein unglaubliches Spiel gespielt, ich war zufrieden. Das Gleiche gilt für Ortega, ich habe gesagt, wie gut er gespielt hat, in den Interaktionen zum Ball, wie gut er auf Erling passte, ich bin glücklich und zufrieden, vor allem mit diesen beiden Spielern."