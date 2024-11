Pep Guardiola entschuldigt sich nach der Pressekonferenz zum jüngsten Flop von Manchester City für seine Verharmlosung von Selbstverletzung

HQ

UPDATE: Nach dem viralen Clip, in dem Pep Guardiola lacht, dass er sich nach dem gestrigen Fußballspiel verletzen will, als er seine Kratzer auf seinem Kopf zeigt, hat der spanische Trainer eine Erklärung abgegeben, in der er sich für das entschuldigt, was anscheinend "das sehr ernste Problem der Selbstverletzung auf die leichte Schulter genommen hat".

"Ich wurde gestern Abend am Ende einer Pressekonferenz mit einer Frage über einen Kratzer überrascht, der in meinem Gesicht aufgetreten war, und erklärte, dass ein scharfer Fingernagel versehentlich dies verursacht hatte. Meine Antwort war in keiner Weise dazu gedacht, das sehr ernste Problem der Selbstverletzung auf die leichte Schulter zu nehmen."

"Ich weiß, dass viele Menschen jeden Tag mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, und ich möchte diesen Moment nutzen, um eine der Möglichkeiten hervorzuheben, wie Menschen Hilfe suchen können, indem sie die Samariter-Hotline unter 116 123 anrufen oder eine E-Mail an [email protected]" senden.

Originalmeldung: Manchester City schien endlich wieder Fuß gefasst zu haben, mit einem soliden 3:0-Sieg gegen das niederländische Team Feyenoord, darunter zwei Tore von Erling Haaland, dem schnellsten Spieler, der bei Champions League 40 Tore erzielte.

Doch nach nur einer Viertelstunde glich Feyenoord durch Tore von Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez und Dávid Hancko zum 3:3-Ausgleich aus. Laut Opta ist dies das erste Mal, dass eine Mannschaft mit einem Drei-Tore-Vorsprung in der 75. Minute dasChampions League Spiel nicht gewinnt (obwohl das erste Tor von Feyenoord technisch gesehen in der 74. Minute fiel).

"Das Spiel war gut beim 3:0, wir haben gut gespielt, aber dann haben wir viele Tore kassiert, weil wir nicht stabil waren", sagte Manchester Citys Coah Pep Guardiola. "Wir haben in letzter Zeit viele Spiele verloren, wir sind zerbrechlich und natürlich haben wir diesen Sieg gebraucht, das Spiel wäre gut für das Selbstvertrauen gewesen."

Die ersten beiden Tore wurden durch Fehler verursacht, vor allem durch Josko Gvardiol nach einem missglückten Rückpass auf Torhüter Ederson im ersten Tor. Der Kroate war auch für zwei der vier Tore verantwortlich, die City am vergangenen Wochenende gegen Tottenham kassierte.

Guardiola verteidigte den 22-jährigen Spieler jedoch. "Er ist so jung, er wird lernen. Er war der beste Spieler auf dem Platz. Ich würde so falsch liegen, wenn ich mit dem Finger auf ihn zeigen würde. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Junge. Jetzt braucht er mehr denn je Hilfe."

Guardiola, der die schlimmste SerieCity als Trainer durchmacht (fünf Niederlagen und ein Unentschieden), wurde mit einigen Kratzern am Kopf und sogar einer blutenden auf der Nase gesehen. Als er nach den Schnittwunden gefragt wurde, sagte er: "Mit meinem Finger, mit meinem Nagel. Ich will mich selbst verletzen, ja", sagte er lachend.