Pep Guardiola droht, Manchester City zu verlassen, weil sie zu viele Spieler haben

Nach der Enttäuschung über die Niederlage im FA-Cup-Finale am vergangenen Wochenende erlebte Manchester City gestern Abend ein sehr emotionales Spiel: den Abschied von Kevin de Bruyne, die Rückkehr von Rodri und den Anschluss an einen Top-5-Platz (sogar ein zweiter Platz ist möglich) in der Premier League und damit ein Ticket für die Champions League in der nächsten Saison. Pep Guardiola ist jedoch nie ganz glücklich, und er sagte etwas, das alle schockierte und sogar mit Rücktritt drohte, wenn der Verein das Problem nicht in Ordnung bringe: Er mag es nicht, so viele Spieler zu haben.

Nach einer schrecklichen Saison mit vielen Verletzungen (einschließlich ihres Ballon d'Or, Rodri, der gestern Abend nach monatelanger Pause zurückkehrte), sollte man meinen, dass es gut ist, so viele Spieler wie möglich zu haben. Guardiola sieht das aber nicht so, denn bei so vielen Spielern werden nicht alle spielen können, und das "ist für meine Seele unmöglich".

"Als Trainer kann ich nicht 24 Spieler trainieren und jedes Mal, wenn ich mich entscheide, muss ich vier, fünf, sechs zu Hause in Manchester bleiben lassen, weil sie nicht spielen können. Das wird nicht passieren. Ich habe dem Klub gesagt, dass ich das nicht will."

Und wenn sich viele verletzen, wie in diesem Jahr? "Wenn ich Verletzungen habe, Pech, haben wir einige Spieler für die Akademie und wir machen es." Guardiola sagt, dass es unhaltbar und kontraproduktiv ist, weil es für die Spieler schwieriger ist, eine andere Verbindung zueinander herzustellen, was seiner Meinung nach etwas ist, das wir in dieser Saison "ein bisschen verloren haben".

Manchester City kaufte im Januar fünf neue Spieler, um Verletzungen auszugleichen

Dies geschieht, nachdem Manchester City auf dem Wintertransfermarkt über 200 Millionen Pfund ausgegeben und fünf Neuzugänge gekauft hat: Stürmer Omar Marmoush, Mittelfeldspieler Nico González, die Verteidiger Vitor Reis und Abdukodir Khusanov, während Mittelfeldspieler Juma Bah von Valladolid gekauft (manche würden sagen, gestohlen) und an Lens ausgeliehen wurde.

Doch Guardiola ist unnachgiebig: "Ich will nicht fünf oder sechs Spieler in der Gefriertruhe lassen. Das will ich nicht. Ich werde aufhören. Mach einen kleineren Kader, ich bleibe."