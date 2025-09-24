People of Note mischt musikalische Nummern und rundenbasierte Kämpfe für einen neuen RPG-Stil

Musik und Spiele gehören zusammen wie klebriger Toffee-Pudding und Vanillepudding. Selbst wenn man nicht die ganze Zeit Musik im Hintergrund oder Vordergrund hört, trägt sie dennoch auf eine Weise zum Erlebnis bei, die wir nie mehr missen möchten. Iridium Studios hat beschlossen, diese Liebe zur Musik in seinem kommenden RPG People of Note zu zeigen.

In People of Note spielen wir die Popsängerin Cadence, die von einem großen Gesangswettbewerb ausgeschlossen wurde und beschließt, sich den Weg hinein zu kämpfen. Mit anderen Bandmitgliedern reist du durch die Welt, nimmst an rundenbasierten Kämpfen teil und singst epische Musiknummern, zu denen du deine Feinde besiegen kannst.

Rhythmusbasierte Angriffe sind ein wichtiger Faktor im Kampf für People of Note, wie ihr im Trailer unten sehen könnt, und ihr werdet auch einen genreübergreifenden Soundtrack genießen, der Elemente aus Pop, Rock und EDM mischt.

People of Note ist jetzt auf der Wunschliste verfügbar und erscheint für Xbox Series X/S, PS5 und PC.