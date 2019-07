People Can Fly würde gern zur Bulletstorm-IP zurückkehren

People Can Fly arbeiten mittlerweile an Outriders, einem neuen Spiel, das in Zusammenarbeit mit Square Enix entsteht. Sollte das Team aber mal wieder in der richtigen Laune sein, scheint eine Rückkehr zu Bulletstorm mehr als wahrscheinlich, wie Firmenchef Sebastian Wojciechowski kürzlich in einem Interview mit Eurogamer bestätigte:

"Wie ihr [mit dem Remaster und der Switch-Version von Bulletstorm] seht, haben wir diese IP immer noch tief in unserem Herzen", so Wojciechowski. "Wir wollen, dass diese Marke ein zweites Leben erfährt. Wir sind uns immer noch nicht sicher, was das bedeutet, aber da es unsere IP ist - wir besitzen sie - und die Marke bekannt ist und ihre Fans hat, möchten wir etwas damit anstellen."

"Es gibt keine unmittelbaren Pläne zu dieser IP zurückzukehren, wenn man unsere derzeitigen Bemühungen um Outriders berücksichtigt. Aber wenn wir längerfristig an [uns] denken, dann wäre es natürlich großartig, zu dieser IP zurückzukehren."

"Wir müssen nur darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass das Publikum größer ist, als die des Originals. Und das ist etwas, woran wir ein bisschen länger arbeiten müssten, um mit dieser IP weiterzumachen, falls wir uns entscheiden sollten, jemals zurückzukehren."