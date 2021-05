People Can Fly stellt verlorengegangene Gegenstände in Outriders nach Prioritätsgruppe wieder her

You're watching Werben

Letzten Monat ist ein ziemlich böser Fehler in Outriders aufgetaucht, der dazu führte, dass einige Benutzer einen beträchtlichen Teil ihrer Fortschritte verloren haben. Das ist in jedem Spiel katastrophal und deshalb versprachen die Entwickler von People Can Fly natürlich schnellstmögliche Hilfe. Erst jetzt werden erste Fortschritte vermeldet.

Auf Reddit heißt es, dass das Team damit begonnen habe, verlorengegangene Elemente wiederherzustellen, die im Zuge des Fehlers aus den Inventaren der Spieler verschwunden sind. Derzeit konzentriere sich People Can Fly jedoch nur auf Accounts, die seit dem Verlust ihrer Spieldaten zusätzlich auch noch Schwierigkeiten damit haben, eine Verbindung zu den Servern von Outriders herzustellen. Erst wenn das behoben wurde sind Diejenigen an der Reihe, die "nur" ihr ausgerüstetes Inventar verloren haben. Leider lassen sich nicht alle Items wiederherstellen, meint People Can Fly.