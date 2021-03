People Can Fly stecken noch mehr Arbeit in die Outriders-Demo

You're watching Werben

Am neuen Sci-Fi-Shooter Outriders des Entwicklers People Can Fly wird derzeit noch unter Hochdruck gearbeitet, damit das Spiel pünktlich bis zum 1. April auf allen Plattformen erscheinen kann. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Arbeiten scheint mit der groß angelegten Demo-Phase zusammenzuhängen, für die Square Enix seit Wochen die Werbetrommel rührt. Der Publisher hat nun sogar bekanntgegeben, dass die Entwickler die verfügbare Demo nur wenige Wochen vor dem Start ihres neuen Spiels noch einmal aktualisieren wollen.

Laut dem Unternehmen habe People Can Fly das Feedback der über 2 Millionen Spieler, die sich die Demo bislang bereits heruntergeladen haben sollen, verarbeitet, um ihre Testversion technisch und spielerisch zu verbessern. Ein Teil der geplanten Änderungen werde noch diese Woche auf die internen Servern von Square Enix gespielt, was unmittelbare Veränderungen an der serverseitigen Spielerfahrung mit sich bringe, so der Entwickler. Der zweite Teil des Updates werde nächste Woche irgendwann als Patch für die Demo veröffentlicht.

Dadurch soll es zum Beispiel möglich sein, Bewegungsunschärfe zu deaktivieren. Weiterhin werden kürzere Ladezeiten und Fehlerbehebungen bei unsauberen Animationen/Bildeffekten versprochen. Auf Playstation-Geräten sollen darüber hinaus gemeldete Sound-Bugs ausgedünnt worden sein. Alle Patch-Notes der aktualisierten Outriders-Demo findet ihr auf Reddit.