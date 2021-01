People Can Fly schiebt Outriders erneut um zwei Monate nach hinten

You're watching Werben

Outriders wurde heute auf den 1. April verschoben, weil das Team von People Can Fly mehr Zeit zur Feinabstimmung benötigt. Um die Fans über die erneute Verschiebung hinwegzutrösten, erarbeiten sie eine Demoversion, die ab dem 25. Februar spielbar sein soll. Die Entwickler wollen diese Initiative anbieten, um interessierten Spielern einen Blick auf das Spiel zu ermöglichen, noch ehe das Game erscheint. In Der Demo werden alle vier Klassen des fertigen Spiels verfügbar sein. Der genaue Umfang ist noch nicht klar, doch People Can Fly verspricht "einige Stunden" an Unterhaltung. Gespielt werden darf im Koop und solo, auch die Fortschritte werden in die finale Version von Outriders übernommen.

Quelle: People Can Fly.