People Can Fly scheint noch einen Third-Person-Online-Shooter entwickeln zu wollen

HQ

Das polnische Entwicklerstudio People Can Fly hatte mit Outriders Anfang des Jahres großen Erfolg, den Square Enix bereitwillig schon jetzt als nächste große Marke feiert. Das Game soll weiterhin unterstützt werden, doch da es sich dabei nicht um ein Live-Service-Spiel handelt, sind 350 Mitarbeiter doch sicher etwas zu viel des Guten. Was machen all diese Leute wohl?

Eines der internen Projekte bei People Can Fly läuft Berichten zufolge unter dem Arbeitstitel "Project Dagger" und es wird von Take Two veröffentlicht. Bisher wissen wir noch nichts über dieses ominöse Game, doch neue Jobangebote geben uns möglicherweise eine grobe Idee.

Eine der über 70 offenen Stellen ist beispielsweise ein Autor, der die Aufgabe haben wird, "bei der Entwicklung von überzeugenden Original-Geschichten" zu helfen. Dann haben wir da noch eine Anzeige für einen KI-Designer, der "Erfahrung im Veröffentlichen von AAA-Nahkampftiteln [...] mitbringen sollte". Es scheint auch so, dass Fahrzeuge in der einen oder anderen Form eine Rolle spielen werden, da People Can Fly einen Senior Concept Artist suchet, der "für die Erstellung cooler Umgebungen, Charaktere, Waffen und Fahrzeuge" verantwortlich wäre.

Da von mehreren Rollen, wie etwa dem Senior Combat Designer, "umfangreiche Erfahrung mit Online-Actionspielen [sowie] Cover-Shootern" verlangt wird, ist der Bezug auf Online-Umgebungen eine naheliegende Vermutung. Wenn wir all diese Dinge zusammenzählen, könnte man fast glauben, dass wir ein weiteres Spiel im Stile von Outriders bekommen könnten.

Andererseits sind ein eigenständiger Handlungsbogen, Online-Mehrspielerelemente und Fahrzeuge versatil genug, um bei vielen möglichen Inhalten zum Einsatz zu kommen. Wir haben keine Ahnung, wann Project Dagger offiziell enthüllt wird oder was es am Ende sein könnte, aber die aktuellen Stellenausschreibungen machen deutlich, dass sich People Can Fly sowohl auf alte Stärken besinnt und gleichzeitig einige neue Dinge auszuprobieren scheint.

Outriders ist das letzte Spiel von People Can Fly.

Quelle: The Game Post.