People Can Fly hat Project Dagger abgesagt

Vor etwa drei Jahren wurde bekannt, dass People Can Fly (Bulletstorm, Outriders ) an einem Spiel namens Project Dagger arbeitete, das von Take-Two veröffentlicht werden sollte. Wir haben nichts Greifbares davon gesehen, wissen aber aus Stellenanzeigen, dass es sich um Online-Action in der dritten Person gehandelt hätte.

Seitdem haben wir jedoch nichts mehr davon gehört und anscheinend hat People Can Fly seine Investoren nun darüber informiert, dass das Projekt abgebrochen ist. Take-Two stieg 2022 als Publisher aus, und die Idee danach war, dass das Studio den Titel im Selbstverlag veröffentlicht - der nun nie das Licht der Welt erblicken wird.

Neben dem inzwischen eingestellten Project Dagger arbeitet People Can Fly auch an einem Actionspiel für Microsoft - von dem wir ebenfalls noch nichts wissen, außer dass es Gerüchten zufolge Gears of War -bezogen ist.