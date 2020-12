People Can Fly gründen zwei große, neue Projekte

You're watching Werben

People Can Fly kennen die meisten Spieler als Entwickler von Bulletstorm, doch im nächsten Jahr werden sie einen Koop-Titel namens Outriders vorstellen. Obwohl die gleichzeitige Veröffentlichung des Spiels auf sechs Plattformen einiges an Aufmerksamkeit erfordert (was einer der Gründe ist, warum dieses Actionspiel erst vor kurzem verschoben wurde), arbeiten die Polen nebenbei bereits an zwei weiteren Spielen.

Eines davon ist eine Zusammenarbeit mit Take-Two, doch diese Kooperation trägt noch keinen Namen. Das zweite Projekt wird zusammen mit Square Enix (dem Herausgeber von Outriders) entwickelt, allerdings hat auch dieses Vorhaben noch keinen Namen bekommen. Beide Spiele werden als "groß" beschrieben, ohne dass konkrete Details genannt wurden.

Quelle: Webseite des Entwicklers.