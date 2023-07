People Can Fly eröffnet ein neues Studio in Kanada

Fast auf den Tag vor einem Monat wurde bekannt, dass der OUTRIDERS-Entwickler People Can Fly an einem neuen Spiel mit dem Microsoft-Codenamen Project Maverick arbeitet, das auf einer bestehenden IP basiert. Es wird allgemein angenommen, dass es mit Gears of War zusammenhängt (ein Franchise, mit dem das Studio bereits bei der Entwicklung von Gears of War: Judgment zusammengearbeitet hat).

Aber das ist eindeutig ein gewaltiges Unterfangen (zusammen mit anderen Projekten, an denen das Studio derzeit arbeitet, wie Bulletstorm VR), und das polnische Unternehmen hat jetzt ein neues Studio in Kanada gegründet. Es hat seinen Sitz in Montréal und wird auf LinkedIn präsentiert:

"Bonjour Montréal!

Wir freuen uns, die Eröffnung unseres neuen Studios in Kanada bekannt zu geben – ein Ort, an dem unser Team zusammenarbeiten und seine Ideen in aufregende Spielerlebnisse verwandeln kann.

Möchtest du uns auf unserem Weg begleiten? Informieren Sie sich über unsere aktuellen Stellenangebote und werden Sie Teil #PCFcrew: https://lnkd.in/gk-JjBg"

Technisch gesehen wurde das Studio letztes Jahr gegründet, aber dies wurde bis jetzt nicht öffentlich gemacht. Wir sind gespannt, was sie dem Portfolio von People Can Fly hinzufügen können.

Bild aus OUTRIDERS.

Danke GameDeveloper.com