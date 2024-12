People Can Fly entlässt mehr als 120 Mitarbeiter

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, waren die letzten zwei Jahre geradezu brutal für die Menschen, die unsere Unterhaltung schaffen, und die Entlassungen haben sich gehäuft. Im Jahr 2023 wurden laut Game Industry Layoffs 10.500 Menschen entlassen, und 2024 war es mit satten 14.600 Entlassungen leider noch viel schlimmer.

Und nur weil wir uns Weihnachten, einer wohlverdienten Auszeit und einem neuen Jahr nähern, hört das Elend nicht auf. Am späten Dienstagabend teilte People Can Fly via Instagram mit, dass sie leider bis zu 120 Personen entlassen müssen. CEO Sebastian Wojciechowski erläutert die Situation:

"Heute haben wir die sehr schwierige Entscheidung getroffen, unsere Self-Publishing-Strategie zu reduzieren, indem wir Project Victoria ausgesetzt, unser Team bei Project Bifrost verkleinert und einige unserer Support-Teams bei People Can Fly umstrukturiert haben."

Es scheint auch, dass weitere Projekte negativ beeinflusst werden könnten und er fährt fort:

"Diese Maßnahme wurde notwendig, da der Druck des externen Marktes über unsere Prognosen hinaus anhielt. Der Videospielmarkt befindet sich immer noch in der Entwicklung, und wir müssen uns an den heutigen Stand anpassen. Wir verdoppeln unsere Bemühungen mit neuen Auftragsaufträgen und konzentrieren uns auf die Entwicklung eines einzigen unabhängigen Spiels."

People Can Fly hatte Anfang des Jahres eine Entlassungsrunde, nachdem Take-Two sich aus dem Projekt Dagger zurückgezogen hatte, dessen Schließung später bestätigt wurde. Nun wurde auch das Projekt Victoria abgesagt, während das Projekt Bifrost in begrenztem Umfang weitergeführt wird. Allerdings hat das Studio auch ein Projekt mit Microsoft namens Project Maverick, das von dieser schlechten Nachricht glücklicherweise nicht betroffen zu sein scheint.

Wir drücken wie immer die Daumen, dass alle Beteiligten trotz dieses äußerst unangenehmen Weihnachtsgeschenks so gut es geht zurechtkommen.