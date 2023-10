People Can Fly braucht Entwickler mit RPG-Kenntnissen für Project Maverick

Das polnische Studio People Can Fly ist bekannt für seine Big-Budget-Action-Titel, die in der Regel großartiges Gameplay, spektakuläre Grafik und eine ganze Reihe von Waffen bieten. Bereits im Juni wurde bekannt, dass das Studio jetzt an einem Xbox-Titel arbeitet, der nur als Arbeitstitel Project Maverick bekannt ist.

Viele Leute dachten, dass es mit Gears of War zu tun haben könnte, wenn man bedenkt, dass das Studio zuvor Gears of War: Judgment entwickelt hat, aber wenn man den neuesten Stellenangeboten für den Titel Glauben schenken darf, klingt es nach etwas anderem oder zumindest nach einer anderen Art von Gears of War. Eine der Auflistungen lautet: "Project Maverick ist ein noch unangekündigtes AAA-Spiel, das mit Microsoft entwickelt wurde. An der Entwicklung des Spiels sind unsere europäischen und nordamerikanischen Teams beteiligt."

Sie suchen auch einen Narrative Designer für Project Maverick, und hier haben wir vielleicht einen winzigen Hinweis darauf bekommen, was für ein Spiel das ist, wie es die Person, die sich bewirbt, haben sollte: "Wissen und Leidenschaft für RPG-Spiele". Das wäre eine Beschreibung, die zu Outriders (dem neuesten Spiel des Studios) passt, aber das ist das Franchise von Square Enix und wenn Microsoft es nicht heimlich gekauft hat, ist es wahrscheinlich etwas ganz Neues.

Sie können sich hier alle Stellenangebote ansehen, und wie Sie sehen können, werden viele Lead-Positionen benötigt. Dies ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung noch am Anfang steht, und was auch immer dieser etwas RPG-inspirierte Titel ist - wir werden ihn wahrscheinlich erst in mindestens zwei Jahren zu sehen bekommen.