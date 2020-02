People Can Fly bestätigen Outriders in brandneuem Trailer für Playstation 5 und Xbox Series X

Fans von Bulletstorm und Gears of War: Judgment werden den Entwickler People Can Fly kennen, der uns letztes Jahr auf der E3 mit einem kurzen filmischen Teaser zu ihrem neuen Spiel Outriders abspeisen wollte. Der Koop-RPG-Shooter wird Ende des Jahres veröffentlicht und ein neuer Gameplay-Trailer verrät uns auch genau, auf welchen Plattformen (da hat sich nämlich einiges geändert). PC, Playstation 4 & 5 und Xbox One & Series X werden als unterstützte Systeme gelistet, es soll also ein Launch-Titel für die nächste Generation werden.

Im Trailer sehen wir den Kampf gegen menschenähnliche Kreaturen und monströsere Feinde, die wir uns mit einem Team aus bis zu drei Spielern vom Leib halten sollten. Nähere Informationen sind bereits bekannt, sie stehen allerdings noch bis Donnerstag unter Embargo. Freut euch auf unsere Folgeberichte.