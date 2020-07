People Can Fly bespricht Spielstruktur, Soundtrack und hitzige Pyromanten-Klasse in Outriders

You're watching Werben

Letzte Nacht haben die guten Leute von People Can Fly einen zweiten Livestream ausgestrahlt, der einen weiteren, detaillierten Blick auf die Welt von Outriders zulässt. Die Präsentation hatte drei großen Themenbereiche, die ihr euch in gesamter Form oder gebündelt anschauen könnt. In einem Video sprechen die Entwickler allgemein über die Reise der Spieler und die Spielstruktur, in einem anderen wird die Klasse des Pyromancers näher vorgestellt und dann folgen noch Infos zum Soundtrack vom Komponisten Inon Zur. Wer noch mehr von Outriders erfahren möchte, wirft einfach einen Blick in unsere aktuelle Vorschau. Der kommende Sci-Fi-Shooter wird später in diesem Jahr auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

