People Can Fly beendet seine gesamte Arbeit an VR sowohl als Entwickler als auch als Publisher Das Unternehmen sagt, dass die Inhaber von VR-Plattformen ihre Investitionen in das Konzept senken, was es finanziell weniger tragfähig macht.

HQ In den letzten Jahren gab es viele Anzeichen dafür, dass sich der VR-Trend ziemlich verlangsamt hat, wenn man davon ausgeht, dass er jemals wirklich so gut abgeschnitten hat. Jetzt kommt ein weiterer Hinweis auf den Zustand dieses Sektors der Glücksspielindustrie. Der Analyst MauroNL verrät über Bluesky, dass People Can Fly beschlossen hat, "sein VR-Spiele-Publishing-Geschäft auslaufen zu lassen", sowohl in Bezug auf die Entwicklung als auch auf die Veröffentlichung. Ihr letztes VR-Spiel wird Project Bifrost sein, das später in diesem Jahr veröffentlicht wird, und danach werden sie alle Bemühungen einstellen. Der Grund ist natürlich das mangelnde Interesse der Gamer, aber People Can Fly sagt auch, dass sie einen "signifikanten Rückgang der Investitionen in die Produktion neuer VR-Spiele durch Inhaber von VR-Hardware-Plattformen" festgestellt haben. Auch Sony hat in letzter Zeit das sinkende Interesse bemerkt und nachdem sie ihre PS VR2 lange Zeit nur halbherzig unterstützt haben, haben sie kürzlich den Preis von 529,99 £/599,99 € auf den neuen Preis von 399,99 £/449,99 € gesenkt. Glaubst du, dass es eine Chance gibt, dass sich das VR-Phänomen durchsetzt und wirklich zum Mainstream wird, oder ist es einfach eine Tatsache, dass die meisten Leute lieber ohne diese Art von Zubehör spielen würden?