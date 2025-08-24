Pentinent - Erste Eindrücke von der Gamescom

HQ

EMBARGO: 24. um 18 Uhr MESZ

Was passiert, wenn Sie die kreativen Zügel für einen Branchenveteranen frei lassen, wie in, alles ist erlaubt? Anscheinend erhalten Sie ein Point-and-Click-Abenteuer, das im Bayern des 16. Jahrhunderts spielt und Grafiken direkt aus staubigem mittelalterlichen Wälzer enthält.

Das gilt zumindest für Josh Sawyer, einen langjährigen Obsidian-Mitarbeiter, der bereits 2010 die Produktion des Kultklassikers Fallout: New Vegas leitete. Sein neuestes Spiel, Pentiment, ist ein Leidenschaftsprojekt, das von einem kleinen Team von nur dreizehn Obsidian-Mitarbeitern entwickelt wurde.

Es scheint weit entfernt von Obsidians üblichen Rollenspielen wie Outer Wilds und dem kommenden Avowed, und man könnte denken, dass das Spiel noch weniger Leute ansprechen wird als das kleine Entwicklungsteam selbst. Doch nachdem sie während einer kürzlichen Präsentation im Vorfeld der Gamescom etwas mehr vom Spiel gesehen haben, sieht es tatsächlich so aus, als hätten sie einen Überraschungstreffer in ihren Händen.

Werbung:

Zunächst einmal ist Pentient nicht völlig frei von Rollenspielelementen. Wie bei Obsidian üblich, sind diese geschickt in die Story integriert und nicht nur ein Statsheet, das man hastig ausfüllt, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Du spielst als junger Manuskriptillustrator, der direkt nach der Universität in ein ländliches Kloster kommt. Was Sie als Hauptfach studiert haben (sie haben damals wahrscheinlich einen anderen Begriff verwendet, aber wir haben es gleiten lassen), als Sie nicht damit beschäftigt waren, auf teures Papier zu kritzeln, wird rückwirkend durch Ihre Antwort in einem frühen Gespräch entschieden, in dem Sie zu Ihren Jahren des höheren Lernens befragt werden. Entscheidungen wie diese bilden am Ende Ihren Charakter und können zu nützlichen Fähigkeiten oder Möglichkeiten auf der Straße führen, erklärt Josh Swayer.

Trotz des religiösen Settings brauchst du sicherlich keine göttliche Inspiration, um die Rätsel zu lösen

Es ist jedoch hauptsächlich Geschmack, da das Spiel im Kern ein geradliniges narratives Abenteuer in dem von Telltale Games populär gemachten Stil ist. Die cartoonartige Grafik und das vergangene Setting erinnern Sie vielleicht an frühere (und ziemlich schwierige) Point-and-Click-Spiele wie die Monkey Island-Serie von Lucas Arts. Doch trotz des religiösen Settings braucht man sicherlich keine göttliche Inspiration, um die Rätsel zu lösen, sagt uns Josh Sawyer während der Präsentation. Das kleine Team wollte ein zugängliches Spiel machen, und das bedeutete, nicht nur Geschichtsinteressierte oder diejenigen, die clevere (oder sadistische) Rätsel mögen, anzusprechen. Die verschiedenen Rätsel und Minispiele sind daher meist nur Aufgaben - kleine Ziele, um Sie während der Geschichte zu beschäftigen.

Eine andere Möglichkeit, wie das Spiel hilft, ist die Erklärung der historischen Referenzen. Die Charaktere werden natürlich etwas hilfreicher sein, um das Setting zu erklären, als man es in einem tatsächlichen historischen Kontext erwarten könnte, und es gibt auch ein riesiges Glossar mit allen möglichen Erklärungen.

Werbung:

Zur Verbesserung der Lesbarkeit gibt es die Möglichkeit, die klassischen Schriften etwas moderner und sauberer in ihrem Aussehen zu gestalten. Aber wenn Sie sie so gut lesen können, wie sie Sie selbst sind, sollten Sie dies auf jeden Fall tun, da der Entwickler viel Zeit damit verbracht hat, eine authentische Erfahrung zu machen. Jede soziale Klasse, wie Arbeiter, Kleriker und der Adel, hat eine andere Schriftart, die ihren Status und ihre Lebensweise signalisiert. Die Bewegung des Textes wird sogar dazu gebracht, echte Kalligraphie nachzuahmen, wobei die Tinte stark beginnt und allmählich in das Pergament (Textfeld lesen) trocknet.

Vor zehn oder vielleicht sogar fünf Jahren wäre ein Projekt wie Pentiment von einem großen Studio aus undenkbar gewesen.

Diese authentische Präsentation überträgt sich auch auf den allgemeinen Kunststil, der vielleicht das bemerkenswerteste Merkmal des Spiels ist. Art Director Hannah Kennedy beschreibt es als eine Mischung aus der göttlichen Schule, der Illustration religiöser Szenen mit großen Menschenmengen und klassischen Holzdrucken, die in dieser Zeit an Bedeutung gewannen. Natürlich ist es ein bisschen cartooniger und gamifizierter, aber es trifft immer noch eine schöne Balance, und es sieht sicherlich lustig aus, die mittelalterlichen Charaktere zu sehen, die gekauft wurden, um zu leben.

Während des Spiels muss unser Hauptcharakter mehrere Morde über einen Zeitraum von 25 Jahren aufklären, die einige der aufregendsten Ereignisse in dieser (zumindest für die Uninteressierten) eher ereignislosen Zeit umfassen. Wir wissen nicht, ob eine größere Verschwörung die Morde verbindet, aber wenn Die Farbe der Rose ein Hinweis darauf ist, ist das wahrscheinlich der Fall.

Vor zehn oder vielleicht sogar fünf Jahren wäre ein Projekt wie Pentiment von einem großen Studio aus undenkbar gewesen. Aber mit neuen Vertriebskanälen wie dem Xbox Game Pass hoffen Sawyer und sein kleines Team, dass Pentiment ein empfängliches Publikum finden wird. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, besteht eine gute Chance, dass dies der Fall sein könnte.