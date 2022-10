Pentiment läuft in 4K und 60fps für Xbox Series X

HQ

Das nächste RPG von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity II: Deadfire, The Outer Worlds) sieht nicht wie eines ihrer vorherigen Werke aus. Stattdessen ist es von mittelalterlichen Gemälden inspiriert und spielt im 16. Jahrhundert, wo Sie ein Mordrätsel in Bayern lösen und entscheiden sollen, wer bestraft werden soll.

Pentiment wird am 15. November für PC und Xbox veröffentlicht (und ist im Game Pass enthalten), und jetzt hat der Regisseur Josh Sawyer einige Daten über die Konsolenleistung des Abenteuers geteilt. Es stellt sich heraus, dass Xbox Series S-Spieler sich auf 1440p- und 60fps-Spiele freuen können und die Xbox Series X-Spieler mit 4K und 60fps behandelt werden. Xbox One erhält 1080p und 60fps, was jedoch in einigen Szenen eintauchen kann.