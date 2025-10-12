Pentiment Director bestätigt, dass es nie einen richtigen Verdächtigen für die Morde des Spiels gab

HQ

Hier gibt es ein paar kleinere Spoiler zu Pentiment, aber im Spiel arbeitet man nicht einfach nur daran, schöne Kunstwerke für eine örtliche Kirche zu zeichnen, denn schon bald findet man sich plötzlich inmitten einer Mordverschwörung wieder. Aus Gründen der Handlung ist man auch die einzige Person, die den Verstand und den Willen hat, jemandem die Schuld zu geben, aber egal, wie sehr man sich auch bemüht, die Wahrheit aufzudecken, man wird nie mit Sicherheit wissen, ob man den richtigen Täter gefunden hat.

Laut Josh Sawyer, dem Regisseur von Pentiment, ist das beabsichtigt. Im Gespräch mit PC Gamer sagte Sawyer, dass das Team nie wirklich einen "echten Mörder" im Sinn hatte. "Von Anfang an habe ich gesagt: 'Ich denke, damit dies so zwingend ist, wie ich es mir vorstelle, kann es keine richtige Antwort geben'". sagte Sawyer. "Die Leute im Team fragten mich [wer der Schuldige ist], dann fragten mich die Leute bei Xbox und ich sagte: 'Nein! Das gibt es nicht!' Und ich würde sagen, dass es Menschen gibt, die im Nachhinein... Es scheint wahrscheinlicher, dass sie es getan haben, aber das bedeutet nicht, dass sie es getan haben."

"Du bist kein Detektiv, du bist ein verdammter Künstler. Du bist nicht gut darin", fuhr Sawyer fort und bezog sich dabei auf den Protagonisten von Pentiment, Andreas Maler. "Du tust dein Bestes, um zu verhindern, dass ein guter Freund, der - ganz offensichtlich - nicht die Person ist, die es getan hat, stirbt."

Zum Teil funktioniert Pentiment so gut, weil es keine richtige Antwort gibt. Es webt seine Geschichte nicht wie ein Telltale-Spiel von früher, in dem es eindeutig gute und schlechte Wege gibt, die man einschlagen kann. Du bahnst dir einfach deinen Weg, und kein Internetführer oder Reddit-Mod kann dir ein schlechtes Gewissen machen, weil hinter den Kulissen niemand wusste, wer der wahre Schuldige war oder ob es jemals einen gab. Das mag dazu führen, dass du dich besser oder schlechter fühlst, wenn du jemanden in den Tod schickst, aber das ist irgendwie der Punkt.