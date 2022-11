HQ

Vergiss die blutgetränkte Wut von God of War: Ragnarök oder die mysteriöse Welt von Elden Ring. Pentiment ist das fesselndste Videospiel eines großen Studios im Jahr 2022. Seien Sie jedoch gewarnt. Das neueste Spiel von Obsidian serviert seine Geschichte nicht als Frühstück im Bett. Stattdessen müssen Sie tief in die Welt und ihren Charakter eintauchen und die Erde wie ein mittelalterlicher Bauer selbst pflügen, um sie zu ernten. Glücklicherweise sind diese mehr als reichlich.

Pentiment ist das Leidenschaftsprojekt von Fallout: New Vegas-Regisseur Josh Sawyer, der zusammen mit einem kleinen Team freie Hand bei der Entwicklung eines Abenteuerspiels im Bayern des 16. Jahrhunderts hat. Als junger Künstler Andreas Maler wirst du in mehrere mysteriöse Mordfälle und eine Gesamtverschwörung hineingezogen, die nicht nur die Kleinstadt Tassing, sondern auch die katholische Kirche selbst betreffen könnte.

Während das Spiel in der realen Geschichte verwurzelt ist, fühlt sich die Welt von Pentiment viel abgelegener an als jedes Sternensystem in Mass Effect oder seltsamer Dimension in Final Fantasy. Die Feinheiten des Lebens in einer katholischen Abtei oder das Feudalsystem des Heiligen Römischen Reiches sind vielleicht nicht für jeden Spieler sofort erkennbar, aber das Spiel erklärt es gut. Während des Dialogs werden Schlüsselzeichen und Begriffe unterstrichen, so dass Sie herauszoomen und anzeigen können, was im Wesentlichen Fußnoten sind. Dies macht Sinn, da das Spiel in einem Buch stattfindet, wobei das Geräusch von umblätternden Seiten jeden Bildschirmübergang begleitet.

Obwohl Obsidian gute Arbeit geleistet hat, um Sie in die unbekannte Welt einzuführen, dauert es ein paar Stunden, bis die Handlung wirklich in Gang kommt. Es ist ein bisschen bedauerlich, da Spieler, die auf dem Zaun sind, möglicherweise das Interesse verlieren und vorzeitig aufhören. Aber Geduld ist eine Tugend, und wer dabei bleibt, wird bald mit einer Reise in den reinen Gaming-Himmel belohnt.

Alles beginnt mit einem Mord. Als ein Baron in der örtlichen Abtei getötet aufgefunden wird, wird der alte Schriftsteller Piero festgenommen, als er mit einem Messer in der Hand über der Leiche kniete. Andreas glaubt nicht, dass der gebrechliche alte Mann es hätte tun können, und der Abt auch nicht. Leider muss jemand mit Konsequenzen rechnen, es sei denn, die lokale Gemeinschaft erleidet den Zorn der klerikalen Autoritäten, und Andreas beginnt seine eigenen Ermittlungen, um seinen Freund und Kollegen zu retten.

Obsidian war schon immer Meister darin, Entscheidungen zu einem integralen Bestandteil des Gameplays zu machen, und Pentiment ist keine Ausnahme. Indem du während der Öffnungszeiten des Spiels Fragen beantwortest, kannst du Andreas' Vergangenheit definieren. Hat er zum Beispiel Medizin, Theologie oder Jura studiert und in welchen Regionen verbrachte er seine sogenannten Wanderjahre? Diese Entscheidungen beeinflussen Ihre zukünftigen Optionen, und der medizinische Hintergrund, den ich wähle, lieferte mir während einer Autopsie entscheidende Informationen.

Während die Stadt Tassing recht klein ist, gibt es viele Charaktere, und sowohl Bauern, Nonnen als auch Mönche gehören zu den Verdächtigen. Da die Zeit begrenzt ist, wirst du keine Zeit haben, jede Spur zu verfolgen, und die Orte, die du untersuchst und welche Charaktere du fragst, entscheiden schließlich, welche Beweise du vorlegen kannst und schließlich, welchen Charakter du verurteilen wirst.

Deine Entscheidungen haben Konsequenzen, nicht nur für die direkt beteiligten Charaktere, sondern für die ganze Stadt. Und da das Spiel über drei verschiedene Akte stattfindet, die viele Jahre auseinander liegen, werden Sie ihre Auswirkungen auf lange Sicht sehen können. Das vielleicht größte Lob, das mir einfällt, ist, dass sich die Erzählung wie eine wirklich großartige Obisidian-Quest anfühlt, die ein komplettes 15-stündiges Spiel umfasst. Die Erzählung ist extrem kompliziert, mit einer ganzen Reihe von Gabeln und Variablen, die unter der Oberfläche verlaufen, aber sie fließt immer noch reibungslos wie ein echter Page-Turner eines Romans - hauptsächlich Der Name der Rose von Umberto Eco, der die Hauptinspiration zu sein scheint.

Aus einer reinen Spannungsperspektive ist der Mordfall und die übergreifende Verschwörung, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, meisterhaft geschrieben. Aber Ihre Entscheidungen wären nicht annähernd so hart und nervenaufreibend, wenn Sie sich nicht um die Charaktere kümmern würden, und in dieser Hinsicht glänzt das Spiel wirklich.

In vielerlei Hinsicht ist es genau so, wie Sie denken würden. Die Bauern sind überarbeitet und beschweren sich ständig über das raue Wetter und die noch härtere Besteuerung, während Mönche und Nonnen in der Abtei gelegentlich Schwierigkeiten haben, auf dem Weg der Tugend zu bleiben und sich sowohl in Versuchungen des Fleisches als auch des Okkulten zu versuchen. Aber unter ihrer zerlumpten Kleidung befindet sich in jedem Fall ein gut ausgearbeitetes Individuum mit eigenen Bestrebungen und Träumen - einige werden Sie wahr werden und andere werden Sie im Laufe Ihrer Ermittlungen unwissentlich, aber brutal zermalmen. Während es viel Humor gibt, ist die Atmosphäre insgesamt viel bodenständiger als in Obsidians anderen RPGs wie The Outer Worlds und Fallout: New Vegas, und ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, als totales Arschloch zu spielen, obwohl meine Missachtung des Anstands und das ständige Flirten mit allen Frauen der Stadt wahrscheinlich einige zusätzliche Gebete erforderten.

Während die meisten, wenn nicht alle Charaktere gut geschrieben sind, ist der Star der Serie definitiv Andreas Maler selbst. Im Gegensatz zu vielen anderen Rollen- und Detektivspielen ist der Protagonist nicht nur eine leere Hülle oder ein Ersatz für den Spieler. Die Art und Weise, wie Andreas' Persönlichkeit, seine inneren Dämonen und schließlich der Verlust langsam durch den Dialog schleicht, lässt die eventuellen Enthüllungen wie emotionale Schläge in den Bauch wirken - umso mächtiger, weil man sie nicht eine Meile kommen sehen konnte, wie in sagen wir The Last of Us.

Bisher habe ich wenig über das eigentliche Gameplay gesprochen. Und um ehrlich zu sein, ist es sehr einfach. Pentiment besteht hauptsächlich aus Gehen und Sprechen mit einem gelegentlichen "Skill-Check", der in den Mix geworfen wird. Diese basieren auf Ihren vorherigen Dialogentscheidungen und enden fast immer mit einem Scheitern bis zu dem Punkt, an dem es entweder unausgewogen sein muss oder ein Versuch, eine depressive Lebenslektion nach Hause zu hämmern.

Gelegentlich müssen Sie auch Minispiele abschließen, aber diese sollen Sie nicht herausfordern oder sogar für Misserfolge bestrafen. Stattdessen dienen sie dazu, das Tempo aufzubrechen, und die einfachen Rätsel oder manchmal niederen Aufgaben tun in dieser Hinsicht ihre Arbeit. Aufgrund des einzigartigen 2D-Kunststils kann die Navigation zunächst etwas verwirrend sein, da die feste Perspektive bedeutet, dass Sie in der nächsten Szene nach Osten aussteigen und nach Norden stehen könnten. Aber es macht Sinn, wenn Sie das Layout kennen. Und wisse, dass du es tun wirst. Eng.

Das Pentiment findet in drei Akten statt, die sich über dreißig Jahre Bauernaufstand und seismische Veränderungen in den religiösen Grundlagen der katholischen Kirche erstrecken und mit Martin Luther und dem Aufstieg des Protestantismus gipfeln. Die dramatischen Ereignisse spielen eine große Rolle in der Geschichte, aber das Auffälligste ist immer noch, wie wenig sich in Tassing in all den Jahren verändert hat. Zwischen den Akten erscheint ein Gasthaus, und schließlich wird auch ein Rathaus gebaut, aber meistens gehen Sie in den gleichen Gebäuden ein und aus, sprechen mit den gleichen Familien, die jetzt eine Generation jünger und verheiratet. Das Rad des Fortschritts steckt ernsthaft im Schlamm fest, und Pentiment erinnert uns daran, warum die Periode oft als das dunkle Zeitalter bezeichnet wird.

Davon abgesehen verändert eine Erfindung langsam alles. Die Erfindung der Druckerpresse spielt eine zentrale Rolle im Spiel, nicht nur in Bezug auf die Erzählung, sondern auch auf den exzellenten 2D-Kunststil. Es wurde offensichtlich viel Sorgfalt darauf verwendet, die farbenfrohen und detaillierten Landschaften zu zeichnen, und dasselbe gilt für die Charaktere, die vor Persönlichkeit strotzen. Während ältere Charaktere so gezeichnet werden, dass sie den sogenannten illuminierten Manuskripten ähneln, werden jüngere Charaktere wie Andreas selbst so gestaltet, dass sie Holzschnitten ähneln, mit dunklen Linien, die ihren Körper umreißen, und groben Bleistiftstrichen, die Schatten anzeigen.

Auch in Sachen Sounddesign trifft Pentiment die richtigen Töne. Die Partitur, die vom mittelalterlichen Musikensemble Alkemie geschaffen wurde, wird sparsam verwendet, aber wenn Chormusik oder ein eindringliches Geigenstück plötzlich in einem dramatischen Moment trifft, hebt sie das Erlebnis wirklich auf eine Höhe, die normalerweise Engeln und Flugzeugen vorbehalten ist.

Die meiste Zeit hört man jedoch nur Schafe blöken, Hühner gackern und nicht zuletzt den Stift über die Seite rauschen, da die Designer anstelle von Sprachausgabe Sprechblasen verwendet haben, die während des Dialogs dynamisch "geschrieben" werden. Obsidian ging sogar so weit, die Firma Lettermatic mit der Herstellung von fünf hochkomplizierten Schriften zu beauftragen, die die Bauern, Mönche und so weiter darstellen. Sie werden wahrscheinlich mit den leicht lesbaren Schriftarten spielen wollen, da es viel, viel Lesen gibt, aber zum Glück behalten sie immer noch einige der unterschiedlichen Eigenschaften.

Das großartige Schreiben und die clevere handgefertigte Präsentation erwecken die Welt von Pentiment mehr als alles andere zum Leben. Trotz ihres Aussehens sind die Charaktere alles andere als flach, und die hervorragende Animation erinnert an den Höhepunkt der Pixel-Ära, in der große Emotionen durch geschmeidige Veränderung der Haltung oder des Gesichtsausdrucks ausgedrückt wurden. Um es einfach auszudrücken, Pentiment liefert mit seinen einfachen Holzschnittgrafiken mehr emotionale Tiefe als die meisten AAA-Spiele mit all ihrer Bewegungserfassung und Hollywood-Kinematografie.

In einer Gaming-Landschaft, in der die meisten Entwickler damit zufrieden zu sein scheinen, das gleiche Konzept zu polieren, bis sich ihre Diamanten schließlich wieder in Kohle verwandeln, ist Pentiment extrem erfrischend, fast wie eine Reise aufs Land, nachdem sie in der Stadt erstickt haben. Während wir diese Länder in Age of Empires verwüstet oder aus der Ferne in Europa Universalis regiert haben könnten, fühlt sich das Setting sowohl geerdet als auch authentisch an, während es gleichzeitig universelle Themen in einer durchdachten und spannenden Erzählung berührt. Mit Microsoft als Wohlstandspatron hat Josh Sawyer (mit Hilfe seines Teams) endlich sein Meisterwerk abgeliefert. Es ist sicherlich das beste Spiel, das im Jahr 1512 spielt. Und es könnte auch das beste Spiel des Jahres 2022 werden.