Pentagon vergibt einen Lockheed-Martin-Vertrag in Höhe von 328,5 Millionen Dollar für die taiwanesische Verteidigung

Die Vereinigten Staaten haben Lockheed Martin einen militärischen Verkaufsvertrag im Wert von bis zu 328,5 Millionen Dollar vergeben, um Taiwan mit fortschrittlicher Ausrüstung für seine Luftwaffe zu versorgen, gab das Pentagon am Mittwoch bekannt. Das Abkommen wird von Washington als dringende Reaktion auf Taiwans operative Verteidigungsbedürfnisse dargestellt.

Laut Pentagon beinhaltet der Vertrag die Lieferung von 55 Infrared Search and Track (IRST) Legion Enhanced Sensor Pods sowie zugehörigen Prozessoren und Containern. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, die Erkennung und Verfolgung von Luftbedrohungen zu verbessern und so Taiwans Lagebewusstsein zu stärken.

Lockheed Martin // Shutterstock

Das Abkommen erfolgt in einem angespannten Moment in der Region. Taiwan bleibt nach der Durchführung groß angelegter Militärübungen rund um die Insel in höchster Alarmbereitschaft, was Taipeh dazu veranlasst hat, die chinesischen Marinebewegungen genau zu überwachen. Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und hat in den letzten Jahren wiederholt den militärischen Druck erhöht.

Während die Vereinigten Staaten formelle diplomatische Beziehungen zu China pflegen, sind sie rechtlich verpflichtet, Taiwan bei der Verteidigung zu unterstützen, und bleiben ihr wichtigster Waffenlieferant. Diese Verkäufe sind jedoch eine wiederkehrende Quelle von Reibungen zwischen Washington und Peking.

Die Arbeiten im Rahmen des Lockheed Martin-Vertrags werden in Orlando, Florida, durchgeführt und sollen bis Juni 2031 laufen. Das Abkommen folgt auch auf die jüngste Ankündigung eines umfassenderen US-Waffenpakets im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar für Taiwan, den bisher größten Verkauf dieser Art, was Washingtons fortgesetzte Unterstützung für die Verteidigung der Insel unterstreicht.