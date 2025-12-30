Pentagon vergibt Boeing-Verträge über 8,6 Milliarden US-Dollar für neue F-15-Kampfflugzeuge für Israel

HQ

Das Pentagon hat Boeing einen Vertrag über 8,6 Milliarden Dollar zur Produktion von 25 F-15IA-Jets für die israelische Luftwaffe vergeben, mit der Option auf den Erwerb von weiteren 25 Flugzeugen.

Das Abkommen kommt nach den Gesprächen zwischen Trump und Netanjahu in Florida

Die Ankündigung folgt auf ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Florida.

Der Vertrag umfasst Design, Integration, Instrumentierung, Tests, Produktion und Lieferung der Jets im Rahmen eines ausländischen Militärverkaufsprogramms. Die Arbeiten werden in St. Louis durchgeführt, die Fertigstellung wird bis Ende 2035 erwartet.

Israel bleibt einer der größten Empfänger von US-Militärhilfe im Nahen Osten. Das F-15IA-Programm ist Teil der laufenden Bemühungen, Israels Lufthoheit angesichts regionaler Spannungen aufrechtzuerhalten.

Während der Vertrag Israels Verteidigungsfähigkeiten stärkt, haben palästinensische und kriegsgegnerische Gruppen die fortgesetzte US-Militärunterstützung für Israel kritisiert und auf zivile Opfer in Gaza verwiesen.