Pentagon startet, plant, schnell über 300.000 kleine Angriffsdrohnen einzusetzen.

Das Pentagon hat die Industrie offen aufgerufen, um in den nächsten Jahren mehr als 300.000 kleine Einweg-Angriffsdrohnen zu erwerben und einzusetzen. Die 1-Milliarde-Dollar-Initiative zielt darauf ab, die Systeme bis 2028 in den Einsatz zu bringen, wobei die Schulung für die Bediener maximal zwei Stunden dauern soll.

Laut der Informationsanfrage sollten die Drohnen mindestens 2,8 Kilogramm Sprengstoff tragen, mehrere Meilen über offenes Gelände zurücklegen und effektiv in urbanen Umgebungen operieren. Die Beschreibung entspricht dem, was die Branche allgemein als FPV-ähnliche Quadrocopter betrachtet.

Der Plan wird sich durch wettbewerbsorientierte "Gauntlet"-Trials von Februar bis Juli nächsten Jahres entfalten. Die erste Phase umfasst 12 Unternehmen, die 30.000 Drohnen produzieren, wobei spätere Phasen die Produktion steigern und die Lieferantenzahl reduzieren. Das Pentagon erklärte, dass Unternehmen, die nicht zu Beginn ausgewählt wurden, weiterhin ermutigt werden, zu konkurrieren.

Verteidigungsminister Pete Hegseth:

"Wir können es uns nicht leisten, billige Drohnen mit 2-Millionen-Dollar-Raketen abzuschießen, und wir selbst müssen in der Lage sein, große Mengen leistungsfähiger Angriffsdrohnen einzusetzen."

"Wir werden 2026 Zehntausende kleiner Drohnen an unsere Truppe liefern und bis 2027 Hunderttausende davon."