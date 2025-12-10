Pentagon bringt eine neue KI-Plattform auf den Markt, bringt Googles Gemini ins Militär: Das ist GenAI.mil

HQ

Das Pentagon stellte am Dienstag GenAI.mil vor, eine neue Online-Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz im Verteidigungsministerium zu beschleunigen.

Google Clouds Gemini for Government ist das erste auf der Website verfügbare Tool, das laut Verteidigungsminister Pete Hegseth Truppen und zivilem Personal Zugang zu modernsten KI-Modellen für Forschung, Analyse und administrative Aufgaben ermöglichen wird.

"Die Zukunft der amerikanischen Kriegsführung ist hier, und sie wird KI geschrieben", sagte Hegseth in einem Video, das den Start ankündigte. Nur Nutzer mit einer Common-Access-Karte des Verteidigungsministeriums können sich anmelden, sodass das System weiterhin auf autorisiertes Personal beschränkt bleibt.

GenAI.mil

Das Pentagon erklärte, dass KI-Tools auf GenAI.mil es Nutzern ermöglichen werden, Bilder und Videos zu analysieren, Dokumente zu entwerfen und Daten mit beispielloser Geschwindigkeit zu verarbeiten.

Die Initiative folgt einer Anweisung von Präsident Donald Trump, eine "beispiellose technologische KI-Überlegenheit" zu erreichen, und beinhaltet Pläne für kostenlose, abteilungsweite Schulungen, um den Mitarbeitern zu helfen, die Technologie sicher in ihre Arbeit zu integrieren.

Die Beamten betonten Sicherheit und Zuverlässigkeit und wiesen darauf hin, dass alle Werkzeuge auf der Plattform als kontrollierte, nicht klassifizierte Informationen behandelt werden und dass Gemini for Government auf Google Search basiert, um ungenaue Ausgaben zu verhindern.

Die Abteilung bewertet außerdem weitere Systeme von xAI, Anthropic und OpenAI, um Missionen von der Aufklärung bis zur Logistik zu unterstützen. Unterstaatssekretär für Forschung und Ingenieurwesen, Emil Michael, sagte, die Vereinigten Staaten müssten schnell handeln. "Es gibt keinen Preis für den zweiten Platz im globalen Wettlauf um KI-Dominanz", sagte er.