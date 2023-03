Penn Badgley ist bereit für mehr You

HQ

Sie haben gerade das Ende der vierten Staffel gesehen, aber Star Penn Badgley hat gesagt, dass er mit der Show noch nicht fertig ist und dass sie mindestens eine weitere Staffel dauern könnte.

Badgley spielt den Serienmörder Joe Goldberg in You, der sich in Staffel 4 in London wiederfindet und eine neue Identität annimmt. Da einige glauben, dass das Ende von Staffel 4 der Show ihren letzten Akt hätte geben können, glaubt Badgley, dass es mehr für seinen Charakter gibt.

Im Gespräch mit GQ bestätigte oder dementierte Badgley weder eine fünfte Staffel, aber er sagte: "Ich weiß, was Greg mir vor ein paar Jahren als das vorgestellt hat, was er für den richtigen Weg hielt. Wenn es noch einen gibt, wird es, denke ich, ein großes Finale sein."

Da Staffel 4 den Anfang vom Ende für Joe markiert, sind wir uns nicht sicher, ob You ewig bestehen könnte, aber es scheint, dass wir eine weitere Staffel bekommen werden, um die Dinge richtig abzuschließen.