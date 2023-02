Penn Badgley enthüllt, dass er in Breaking Bad fast Jesse Pinkman war

HQ

Penn Badgley, der Star von You, enthüllte, dass er fast Jesse Pinkman in Breaking Bad gespielt hätte und sagte, er sei der Rolle "nahe gekommen".

Im Gespräch mit Buzzfeed über Rollen, die er nicht bekam, sagte Badgely, dass die Rolle von Jesse Pinkman zwischen ihm und Aaron Paul war. "Wir haben getestet", sagte er. "Eigentlich war das das beste Fernsehdrehbuch, das ich zu diesem Zeitpunkt gelesen hatte. Das war derjenige, der davongekommen ist."

Anstatt Jesse Pinkman zu spielen, spielte Badgely von 2007 bis 2012 in Gossip Girl. Derzeit ist er vor allem für seine Rolle als Joe Goldberg in You bekannt, der seine vierte Staffel auf Netflix feiert.

Glaubst du, Penn Badgely hätte einen guten Jesse Pinkman gemacht?