Pendulo Studios warnt: Tim und Struppi Reporter - Zigarren des Pharao - Zigarren des Pharaos war nicht bereit für die Veröffentlichung

HQ

Heute ist der Start einer der wichtigsten spanischen Entwicklungen der letzten Zeit, denn Pendulo Studios hat heute zusammen mit dem Verlag Microids Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh - Cigars of the Pharaoh ein Abenteuer gestartet, das von Hergés Comic inspiriert ist.

Es scheint jedoch, dass das Veröffentlichungsdatum gekommen ist, bevor die Entwickler des Studios mit dem Feinschliff des Spiels fertig sein konnten, und sie haben ein Statement auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht, in dem sie Schadensbegrenzung betreiben und darüber informieren, dass das Spiel nicht unter den von ihnen gewünschten Bedingungen veröffentlicht wurde.

"Diejenigen, die den Launch-Titel spielen, werden nicht in der Lage sein, das Erlebnis zu genießen, das wir geplant hatten." Der Text beginnt, obwohl Pendulo verspricht, dass sie sich verpflichtet haben, diese Situation mit mehreren Post-Release-Patches zu ändern und dass sie sogar alle Kommunikationswege für Spieler offen haben, um Probleme zu melden. Es wurden keine Details darüber genannt, welche Art von Problemen im Spiel derzeit auftreten, und wir können es auch nicht wissen, da Gamereactor kein Rezensionsexemplar erhalten hat.

Wenn Sie gerade erst Ihr Abenteuer in Tim und Struppi Reporter - Zigarren des Pharaos beginnen, wissen Sie, dass es keine ideale Reise sein wird.