Pendulo Studios vor einigen Monaten geschlossen: Das Management verschwieg die Situation nach der letzten Entlassungsrunde im März

Heute müssen wir eine weitere traurige Nachricht über die Schließung eines Entwicklungsstudios berichten, aber umso mehr, wenn dieses Studio seit mehr als 30 Jahren produktiv ist. Pendulo Studios, Schöpfer von Titeln wie der Runaway-Serie, Hollywood Monsters, Blacksad oder dem neuesten Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, hat endgültig seine Pforten geschlossen. Aber die Wahrheit ist, dass die Schließung anscheinend vor Monaten stattgefunden hat und erst jetzt die schmutzige Wäsche ans Licht gekommen ist.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Studios teilte Meristation mit, dass Pendulo Studios im März 2025 alle Aktivitäten eingestellt hat. Genau darauf berichteten wir auch, dass diese letzte Entlassungsrunde das Studio nach dem großen Stellenabbau im Jahr 2024 mit nur einem minimalen Kern von Arbeitern zurückgelassen hatte. Im März hielten sich die verbliebenen Arbeiter an ihre Zeitpläne, erhielten danach aber ihre März-Gehälter nicht mehr. " Es war bis zum Schluss eine Katastrophe, sie wollten es nicht bekannt geben, sie wollten es unter den Teppich kehren, aber es ist inoffiziell geschlossen, seit März glaube ich keine Leute mehr", so die Quelle.

30 Jahre als eines der weltweit führenden spanischen Studios

Pendulo Studios hat in den letzten Jahren eine Reihe von Erfolgen und Qualitätstiteln getrübt, darunter die drei Titel der Runaway-Serie, das gefeierte Grafikabenteuer Hollywood Monsters, Blacksad: Under the skin, Alfred Hitchcock Vertigo und der neueste, Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, der weder Verkaufs- noch Qualitätsziele erreichte.

