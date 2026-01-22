Pendlerzug rammt Kran im Südosten Spaniens, leichte Verletzungen gemeldet

HQ

Ein Pendlerzug krachte am Donnerstag in der Nähe der Stadt Cartagena in der südöstlichen Region Murcia Spaniens in einen Baukran, wobei mehrere Personen leicht verletzt wurden, teilten regionale Rettungsdienste mit.

Die Verantwortlichen betonten, dass der Zug weder entgleist noch überschlug. "Der Zug wurde weder umgekippt noch entgleist", sagte ein Sprecher der Notfalldienste in Murcia gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die Zahl der Verletzten noch bewertet werde.

Bahnhofseingang in Cartagena, Murcia. Spanien // Shutterstock

Der spanische Eisenbahninfrastrukturbetreiber Adif sagte, der Bahnverkehr auf der Strecke sei eingestellt worden, nachdem ein Kran, der "nicht zum Eisenbahnbetrieb gehört", in die Sicherheitszone der Strecke eingedrungen sei. Weitere Details darüber, wie der Kran die Leitung blockierte, wurden nicht genannt.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund der gestiegenen Besorgnis über die Bahnsicherheit in Spanien nach dem tödlichen Hochgeschwindigkeitsunfall in Andalusien am Sonntag, bei dem mindestens 43 Menschen ums Leben kamen, sowie zwei weitere Zugunfälle in Katalonien Anfang dieser Woche.