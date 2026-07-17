Pelés Fußballtrikot, das während des WM-Finales 1958 getragen wurde, wurde für fast 5 Millionen Dollar verkauft

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Eine am Donnerstag von Sotheby's in New York organisierte Auktion, genannt 'The Beautiful Game Auction', gefüllt mit Erinnerungsstücken aus dem Fußball, endete damit, dass Pelés Trikot, das während des WM-Finales 1958 getragen wurde, für 4,9 Millionen Dollar verkauft wurde (3,6 Millionen Pfund, 4,2 Millionen €), was es zum teuersten jemals verkauften Erinnerungsstück von Pelé machte und zum zweitteuersten Fußballtrikot, das je verkauft wurde.

Das wertvollste Fußballtrikot, das bei einer Auktion verkauft wurde, gehörte Maradona im Spiel des "Hand Gottes"-Tores gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986, das 2022 für 9,3 Millionen Dollar verkauft wurde.

Unglaublicherweise wurde dasselbe Trikot, das nun für fast 5 Millionen Dollar verkauft wurde, 2004 für nur 105.600 Dollar verkauft. Die Bedeutung des Trikots, das Pelé trug, der damals erst 17 Jahre alt war und bei einem 5:2-Sieg gegen Schweden zweimal traf, zum ersten seiner drei Weltmeisterschaften, macht es "nicht nur zu einer bleibenden Erinnerung an einen der wichtigsten Momente der Fußballgeschichte, sondern ist vor allem mit dem Moment verbunden, der Pelé zu einer globalen Sportikone machte". laut Brendan Hawkes, Sotheby's Leiter für Sportstrategie und -entwicklung.