PEGI durchleuchtet Tales from the Borderlands auf PS5 und Xbox Series

Im letzten Jahr gab es Gerüchte, die sich mit einer sogenannten Redux-Version von Tales from the Borderlands beschäftigten. Das Episoden-Game sollte zusätzliche Inhalte bekommen, weil es selbst unter den Telltale-Spielen sehr beliebt ist. Die Entwickler sind zwar mittlerweile Pleite und verstreut, doch ein anderes Unternehmen hat die Lizenzen aufgekauft und könnte an entsprechenden Dingen arbeiten.

Die PEGI hat kürzlich jedenfalls PS5- und Xbox-Series-Versionen von Tales from the Borderlands in ihr System aufgenommen. Dass diese Konsolenports noch gar nicht offiziell angekündigt wurden, scheint keine Rolle zu spielen. Leider gehen aus der Listung keine weiteren Details hervor und wir müssen außerdem darauf hinweisen, dass auch der PEGI bei aller Verantwortung Fehler unterlaufen können.