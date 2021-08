PEGI durchleuchtet Disco Elysium für Nintendo Switch und Xbox One

HQ

Disco Elysium könnte möglicherweise schon in Kürze auf neuen Plattformen veröffentlicht werden, denn die europäische Alterseinstufungsbehörde PEGI hat die zuvor veröffentlichte PS5-Fassung The Final Cut nun auch für Nintendo Switch und Xbox One erfasst. Merkwürdig ist, dass das angegebene Veröffentlichungsdatum auf dem heutigen Tag liegt, also dem 30. August 2021.

ZA/UM hat sich zu dieser Angelegenheit nicht geäußert, doch eine entsprechende Ankündigung käme nicht unbedingt überraschend. Die PS5-Version erschien am 30. März 2021 und wenn man annimmt, dass die definitive Ausgabe des Rollenspiels ein halbes Jahr Playstation-exklusiv war, käme eine Veröffentlichung für Ende des Monats in Frage.

Quelle: Twisted Voxel.