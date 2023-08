Pee-Wee-Star Paul Reubens ist tot

HQ

Paul Reubens, der sowohl in Fernsehsendungen als auch in Filmen die Comicfigur Pee-Wee Herman spielte, ist laut The Hollywood Reporter verstorben. Reubens wurde 70 Jahre alt und starb nach einem langen Kampf gegen Krebs. In einem Statement auf seiner Facebook-Seite hieß es:

"Gestern Abend haben wir uns von Paul Reubens verabschiedet, einem ikonischen amerikanischen Schauspieler, Komiker, Autor und Produzenten, dessen geliebte Figur Pee-wee Herman Generationen von Kindern und Erwachsenen mit seiner Positivität, Laune und seinem Glauben an die Bedeutung von Freundlichkeit begeistert hat. Paul kämpfte jahrelang tapfer und privat mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und seinem Witz gegen den Krebs. Er ist ein begabtes und produktives Talent und wird für immer im Pantheon der Komödie und in unseren Herzen als geschätzter Freund und Mann von bemerkenswertem Charakter und Großzügigkeit des Geistes leben."

Der Durchbruch gelang Reubens mit der Kindersendung Pee-wee's Playhouse auf CBS, einer Show, die 22 Emmys in Folge gewann. Seine Karriere erlitt jedoch einen Schlag, nachdem er in den 90er Jahren wegen unanständiger Entblößung verhaftet wurde, und es half nicht, als er mit einer Pornosammlung mit minderjährigem Material erwischt wurde. Diese Anklagen wurden jedoch fallen gelassen und Reubens feierte mit Pee-wee's Big Holiday ein Comeback auf Netflix und trat auch in Shows wie What We Do In the Shadows auf.

Ruhe in Frieden, Paul Rubens.