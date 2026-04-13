Peeves wird scheinbar in HBO Max s Harry-Potter-Reihe auftauchen

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Es gibt einige wenige Figuren, die die Harry-Potter-Filme weggelassen haben, vermutlich um sicherzustellen, dass die Handlung und Erzählungen jedes Buches innerhalb einer Spielfilmlänge effektiv erzählt werden können. Da die Serie mehr Zeit zum Spielen hat, bietet sie auch Platz für weitere Personen und Charaktere, darunter einen Poltergeist, mit dem Fans der Bücher nur zu vertraut sein werden.

Im aktuellen Dokumentarfilm Finding Harry: The Craft Behind the Magic (wie von Magically Brothers bemerkt), das einen Blick hinter die Kulissen der kommenden Serie bietet, wurden einige Charaktere erwähnt, die noch nicht bestätigt sind.

Es wurde erwähnt, dass Professor Pomona Sprout wie erwartet in der Show dabei sein wird, da sie Biologielehrerin in Hogwarts ist, ebenso die Hausmeisterin Argus Filch und Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste (und etwas noch Verdrehteres...) Quirinus Quirrell. Keines davon ist überraschend, da wir sie schon in Harry-Potter-Adaptionen gesehen haben, aber die vierte Figur ist etwas Besonderes.

Der Geist Peeves wird in der Serie erwähnt und in der Konzeptzeichnung angeteasert, was darauf hindeutet, dass der problematische und schelmische Geist in der Serie präsent sein wird, bereit, Harry, Ron, Hermine und fast jedem Hogwarts-Schüler, der ihm begegnet, Probleme zu bereiten. Für diejenigen, die Peeves nicht kennen: Dieser Geist ist im Grunde eine Bedrohung, die überall Chaos anrichtet und im Verlauf der Bücher sogar in einige zentrale Handlungsereignisse verwickelt wird. Peeves ist auch kürzlich in Hogwarts Legacy aufgetaucht, wie du unten sehen kannst.

Falls Peeves in der Serie auftritt, wen würdest du gerne als den ungezogenen Geist sehen?