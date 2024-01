Pedro Pascals Scherzanruf ging für Matt Damon nach hinten los

HQ

Je nachdem, wie genau Sie die Golden Globes in der vergangenen Woche verfolgt haben, denken Sie vielleicht, dass Sie alles über das Ereignis wissen, aber Variety hat sich eingeschaltet, um uns einige geheime Ereignisse zu verraten, die während der Show passiert sind, einschließlich allem, von Feuerwehrmännern, die die Show betreten, bis hin zu Cillian Murphy, der zensiert wurde, obwohl er nicht geflucht hat.

Ein weiteres zufälliges Ereignis, das bei der Veranstaltung stattfand, war Pedro Pascal von The Last of Us, der versuchte, Matt Damon einen Streich zu spielen. Damon saß Pascal gegenüber am Tisch, und so dachte dieser daran, seinen Freund anzurufen.

Nach einer Weile bemerkte Pascal jedoch, dass er mit Damons Voicemail sprach, was uns nur die Frage lässt, wie viel Mühe Matt Damon in seine Sprachnachricht gesteckt hat, um es so aussehen zu lassen, als könne man ein Gespräch mit ihm führen.