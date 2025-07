Pedro Pascal war "entsetzt" über seinen Auftritt in Wonder Woman 1984

HQ

Pedro Pascal ist ein Mann, der dafür bekannt ist, einen Schnurrbart und/oder einen Bart zu haben. Seine Gesichtsbehaarung ist fast so berühmt wie der Mann selbst, aber wenn Sie daran interessiert sind, zu sehen, wie Pascal ohne Stoppeln aussehen könnte, scheint es, dass er in absehbarer Zeit keinen glattrasierten Look annehmen wird.

Im Gespräch mit Ladbible setzte sich Pascal mit Vanessa Kirby, einem anderen "The Fantastic Four: First Steps"-Star, zusammen, um eine Partie "Agree to Disagree" zu spielen. Als es darum ging, dass Schnurrbärte sexier sind als Bärte, verriet Pascal, dass er mit allem einverstanden ist, solange er nicht glatt rasiert ist.

"Ich bin absolut nicht einverstanden mit einem glattrasierten Ich." Pascal erinnerte sich an die Zeit, als er sich für Wonder Woman 1984 glatt rasierte, als er Maxwell Lord spielte. "Ich liebte den Film, aber ich war so entsetzt über die Art und Weise, wie ich aussah, dass ich nie wieder zurückgegangen bin, es sei denn, es wäre absolut notwendig gewesen. Wenn sie mich gebeten hätten, mich für Fantastic Four glatt zu rasieren, und wenn sie darauf bestanden hätten, hätte ich es getan. Aber es war eine sehr gemeinschaftliche Kreation für alle unsere Looks im Film."

Pascals Gesichtsbehaarung - insbesondere sein Schnurrbart - wird oft als eine Ikone des Schauspielers angesehen, und so ist es schwer vorstellbar, dass er es für eine Weile verlassen wird. Wir werden ihn wahrscheinlich irgendwann ohne Gesichtsbehaarung für eine Sonderrolle sehen, aber wenn er es vermeiden kann, wird er an seinen Stoppeln hängen.