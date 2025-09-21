Pedro Pascal unterstützt Jimmy Kimmel nach ABC-Sperre

HQ

Es begann mit ein paar wütenden Posts im Internet, und jetzt verbreitet es sich schnell: Menschen kündigen aus Protest ihre Disney-Abonnements. Jetzt hat Pedro Pascal seine Unterstützung für Jimmy Kimmel zum Ausdruck gebracht, nachdem ABC beschlossen hat, den Late-Night-Moderator wegen seiner Äußerungen zu suspendieren. Der Schauspieler, der mehrere Disney-Franchises wie "The Mandalorian" und "Marvel's Fantastic Four" leitet, postete neben einem Foto mit Kimmel eine Nachricht, in der er die Meinungsfreiheit verteidigt. Seine Haltung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Disney mit wachsenden Gegenreaktionen konfrontiert ist, da andere Stars zur Kündigung von Abonnements aufrufen und Branchenvertreter Boykotte ankündigen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Pedro Pascal // Shutterstock