Pedro Pascal schließt sich der Besetzung von Gladiator 2 an

Es wurde von Deadline berichtet, dass Pedro Pascal sich der gestapelten Besetzung für Ridley Scotts Gladiator-Fortsetzung anschließen wird.

Pascal, der in letzter Zeit in ganz Hollywood aufgetaucht ist, spielte zuletzt in der erfolgreichen HBO-Serie The Last of Us mit. Es ist noch nicht klar, wen er in der Gladiator-Fortsetzung spielen wird, aber mit seiner Hinzufügung scheint der Film eine ziemliche Besetzungsliste aufzubauen. Paul Mescal wird neben Barry Keoghan, Denzel Washington, Connie Nielsen und Joseph Quinn die Hauptrolle spielen, während Ridley Scott auf den Regiestuhl zurückkehrt.

Mescal knüpft direkt an die Geschichte des ursprünglichen Gladiators an und wird als Lucius zu sehen sein, der als Junge von Russel Crowes Maximus inspiriert wurde. Es soll im November nächsten Jahres erscheinen.

Wirst du dir die Fortsetzung von Gladiator ansehen?