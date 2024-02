Pedro Pascal sagt, dass Game of Thrones sein Leben verändert hat

HQ

Es gibt viele herausragende Leistungen in Game of Thrones, und die meisten der besten Charaktere scheinen nur eine Staffel zu überdauern. Ned Stark und Oberyn Martell kommen mir in den Sinn, wobei letzterer von Pedro Pascal perfekt dargestellt wird (Entschuldigung für die Alliteration dort).

Pascals Karriere schien danach richtig Fahrt aufzunehmen, wie er in einem Interview mit Vanity Fair zugibt: "Die Rolle, die mein Leben verändert hat, war in Game of Thrones ", sagte er. "Ich werde es den Machern immer hoch anrechnen, dass sie sich auf jemanden eingelassen haben, der nichts als unbekannte Theaterauftritte und Fernsehepisoden in seinem Lebenslauf hatte. Ich bin immer noch beeindruckt von der Chance, die mir David Benioff, Dan Weiss und Carolyn Strauss gegeben haben. Ohne Thrones hätte ich Narcos, The Mandalorian oder The Last of Us nicht gehabt."

Verglichen mit der Vaterfigur, die er heute oft bekommt, wurde Pascals Zeit als Oberyn ganz anders verbracht. Er war ein bisschen wie ein Playboy in Game of Thrones, als er zuerst in einem Bordell gezeigt wurde, und doch war er auch einer der tödlichsten Kämpfer, die wir zu diesem Zeitpunkt je gesehen hatten. Schade, dass er das Showbootfahren ein bisschen zu sehr liebte.