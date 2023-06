Pedro Pascal könnte im Minecraft-Film mitspielen

HQ

Seit fast zehn Jahren wird immer wieder daran gearbeitet, den Minecraft-Film auf den Weg zu bringen, und am 7. August beginnen endlich die Dreharbeiten unter der Regie von Jared Hess. Was die beteiligten Schauspieler angeht, ist es jedoch sehr ruhig geblieben und außer Jason Moma wurden bisher keine weiteren Namen mit dem Projekt in Verbindung gebracht.

Laut Produktionsliste sieht es so aus, als hätte der Film in keinem Geringeren als Pedro Pascal tatsächlich einen weiteren großen Star gefunden. Pascal war in den letzten zehn Jahren an mehreren großen TV-Projekten beteiligt, darunter The Last of Us, wo er Joel spielte, aber auch in Game of Thrones, wo er Oberyn Martell spielte, und natürlich spielte er auch in The Mandalorian als Titelheld.

Jetzt scheint es also, dass wir ihn auch als einen sehr wichtigen Teil des Minecraft-Films sehen werden. Es gibt sogar Gerüchte, dass er Steve spielen könnte.

Würdest du gerne Pascal in der Hauptrolle sehen?