Pedro Pascal, Kathleen Kennedy und Jon Favreau könnten im Fall Gina Carano gegen Disney als Zeugen geladen werden

Wir haben das laufende Verfahren im Zusammenhang mit der Schauspielerin Gina Carano und ihren Bemühungen verfolgt, sich mit Disney anzulegen, weil sie von The Mandalorian gefeuert wurde, weil sie in den sozialen Medien Ansichten geteilt hatte, mit denen Disney nicht einverstanden war. Während es eine Weile so aussah, als könnte der Fall abgewiesen werden, wurde kürzlich bekannt, dass Carano Gründe für ein Gerichtsverfahren hat und dass ein Richter sie die Situation vor Gericht bringen lassen wird.

Vor diesem Hintergrund hat The Hollywood Reporter enthüllt, dass eine Reihe von namhaften Promi-Stars oder hochrangigen Disney-Führungskräften im Rahmen des Rechtsstreits als Zeugen geladen werden könnten. Dazu gehört auch Pedro Pascal, der als Beispiel dafür gilt, dass Carano anders behandelt wurde als ihre männlichen Co-Stars, da Pascal in der Vergangenheit auch "beleidigende und verunglimpfende Posts gegenüber Republikanern" gemacht hat.

Ebenfalls auf der Liste stehen Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Ex-Disney-Chef Bob Chapek, Bear Grylls und Star Wars PR-Guru Lynne Hale. Es wird angemerkt, dass der Auftritt von Favreau und Grylls damit zusammenhängt, dass Disney die Produktion einer Spin-off-Serie (Star Wars, die auf Caranos Charakter basiert, und einer Episode der Show der Überlebenskünstlerin zurückzieht, alles nach ihrer Kündigung bei The Mandalorian.

Es ist unklar, wann der Fall vor Gericht gebracht wird, aber wie so oft bei juristischen Kriegen dieses Kalibers könnte es Monate oder sogar Jahre dauern, bis ein Termin festgelegt wird.